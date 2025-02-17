СМИ рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины
WSJ: примкнувшие к ВСУ иностранные наемники хотят продолжить воевать в Израиле
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Примкнувшие к ВСУ иностранные наемники в случае урегулирования конфликта рассматривают продолжение своей деятельности в Израиле, пишет газета Wall Street Journal, поговорившая с наемником из Колумбии Джонни Панильей.
"Я попытаюсь поехать и воевать в Израиле", - заявил Панилья, комментируя возможности, которые он видит для себя в случае достижения мирного соглашения в рамках украинского конфликта.
При этом он не уточнил, к какой стороне он намерен примкнуть.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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