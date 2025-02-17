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Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025
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00:38 17.02.2025 (обновлено: 00:47 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/vstrecha-1999732189.html
Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным
Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным."Время не установлено, но это может произойти очень скоро", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи глав двух государств в Саудовской Аравии.По словам американского лидера, он видит со стороны Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро". Как объяснил Трамп, он прямо спросил об этом российского коллегу во время недавнего разговора. "Я думаю, он хочет завершить это и быстро", — сказал Трамп, выразив мнение, что аналогичное желание есть и у Владимира Зеленского.Другие заявление американского президента:При этом Трамп не согласился со словами Зеленского о том, что Россия якобы угрожает НАТО.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999730352.html
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999720428.html
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В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО

Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«
"Время не установлено, но это может произойти очень скоро", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи глав двух государств в Саудовской Аравии.
По словам американского лидера, он видит со стороны Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро". Как объяснил Трамп, он прямо спросил об этом российского коллегу во время недавнего разговора.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Переговоры по Украине пройдут во вторник в Эр-Рияде, сообщил Коммерсант
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"Я думаю, он хочет завершить это и быстро", — сказал Трамп, выразив мнение, что аналогичное желание есть и у Владимира Зеленского.
Другие заявление американского президента:
  • Россия хочет переговоров, в противном случае это была бы "большая проблема для США".
  • Россия — сильная страна, она "давно сражается, "победила Гитлера, победила Наполеона".
  • Владимира Зеленского вовлекут в переговоры.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине
Вчера, 21:35
При этом Трамп не согласился со словами Зеленского о том, что Россия якобы угрожает НАТО.
Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Зеленский признал, что без решения Путина переговоры невозможны
Вчера, 19:56
 
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