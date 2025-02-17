https://ria.ru/20250217/vstrecha-1999732189.html

Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным

Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025

Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T00:38:00+03:00

2025-02-17T00:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным."Время не установлено, но это может произойти очень скоро", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи глав двух государств в Саудовской Аравии.По словам американского лидера, он видит со стороны Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро". Как объяснил Трамп, он прямо спросил об этом российского коллегу во время недавнего разговора. "Я думаю, он хочет завершить это и быстро", — сказал Трамп, выразив мнение, что аналогичное желание есть и у Владимира Зеленского.Другие заявление американского президента:При этом Трамп не согласился со словами Зеленского о том, что Россия якобы угрожает НАТО.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999730352.html

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999720428.html

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999708424.html

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