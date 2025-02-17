https://ria.ru/20250217/vostok-1999789724.html

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 17.02.2025

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действий группировки "Восток"

Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" ВС РФ до 160 военнослужащих, три танка, в том числе два германских Leopard, а... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:08:00+03:00

2025-02-17T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли в зоне действия группировки "Восток" ВС РФ до 160 военнослужащих, три танка, в том числе два германских Leopard, а также самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, сообщили в Минобороны РФ."Потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два танка Leopard производства ФРГ, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Константинополь, Разлив, Отрадное Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

https://ria.ru/20250217/pokholodanie-1999746037.html

россия

франция

германия