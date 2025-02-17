https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html

В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене - РИА Новости, 17.02.2025

В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:36:00+03:00

2025-02-17T17:36:00+03:00

2025-02-17T17:36:00+03:00

происшествия

россия

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ, в отношении гражданки РФ 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствием установлено, что жительница г. Белгорода организовала сбор денежных средств для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в Российской Федерации", - сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по региону. По версии следствия, женщина под видом гуманитарной помощи беженцам оказывала ресурсную поддержку украинским военизированным структурам, а также размещала соответствующие призывы в запрещённой в России социальной сети Instagram**. В январе 2024 года в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), а также по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Как уточнил источник, это Надежда Россинская*. "Ей уже предъявлено обвинение", - добавил собеседник агентства. В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших. В сентябре внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)