В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене
Собиравшую в Белгороде деньги для ВСУ волонтера Россинскую обвинили в госизмене
Надежда Россинская* в суде Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
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"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ, в отношении гражданки РФ 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствием установлено, что жительница г. Белгорода организовала сбор денежных средств для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в Российской Федерации", - сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по региону.
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По версии следствия, женщина под видом гуманитарной помощи беженцам оказывала ресурсную поддержку украинским военизированным структурам, а также размещала соответствующие призывы в запрещённой в России социальной сети Instagram**. В январе 2024 года в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), а также по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Как уточнил источник, это Надежда Россинская*.
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"Ей уже предъявлено обвинение", - добавил собеседник агентства.
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших. В сентябре внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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