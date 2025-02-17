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В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене - РИА Новости, 17.02.2025
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17:36 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/volonter-1999886278.html
В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене
В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене - РИА Новости, 17.02.2025
В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене
Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:36:00+03:00
2025-02-17T17:36:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ, в отношении гражданки РФ 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствием установлено, что жительница г. Белгорода организовала сбор денежных средств для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в Российской Федерации", - сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по региону. По версии следствия, женщина под видом гуманитарной помощи беженцам оказывала ресурсную поддержку украинским военизированным структурам, а также размещала соответствующие призывы в запрещённой в России социальной сети Instagram**. В январе 2024 года в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), а также по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Как уточнил источник, это Надежда Россинская*. "Ей уже предъявлено обвинение", - добавил собеседник агентства. В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших. В сентябре внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html
https://ria.ru/20240927/rossinskaya-1975061227.html
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происшествия, россия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Белгороде волонтера, собиравшую деньги для ВСУ, обвинили в госизмене

Собиравшую в Белгороде деньги для ВСУ волонтера Россинскую обвинили в госизмене

© РИА НовостиНадежда Россинская* в суде Белгорода
Надежда Россинская* в суде Белгорода - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости
Надежда Россинская* в суде Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Волонтер Надежда Россинская*, арестованная по делу о сборе пожертвований для ВСУ, обвиняется в государственной измене, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ, в отношении гражданки РФ 1995 года рождения по факту оказания финансовой помощи ВСУ. Следствием установлено, что жительница г. Белгорода организовала сбор денежных средств для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в Российской Федерации", - сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по региону.
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По версии следствия, женщина под видом гуманитарной помощи беженцам оказывала ресурсную поддержку украинским военизированным структурам, а также размещала соответствующие призывы в запрещённой в России социальной сети Instagram**. В январе 2024 года в отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), а также по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).
Как уточнил источник, это Надежда Россинская*.
«
"Ей уже предъявлено обвинение", - добавил собеседник агентства.
В феврале 2024 года Свердловский суд Белгорода арестовал волонтера по делу о сборе пожертвований для ВСУ, сама девушка уверяет, что помогала только ВС РФ и мирным жителям и за это попала в в базу украинского сайта "Миротворец". Россинская* работала в некоммерческой организации, которая, по собственным заявлениям, помогала пострадавшим при вооруженных конфликтах. В числе прочего НКО, как утверждается, занималась эвакуацией людей и животных из опасных зон, организацией поиска пропавших. В сентябре внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов РФ.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники ФСБ РФ проводят задержание членов ячейки международной террористической организации Хизб yт-Тахрир аль-Ислами (запрещена в России) в Калужской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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