https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999743055.html
Во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей
Во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей
Вторая за день массовая авария произошла на трассе во Владивостоке, повреждены 13 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:35:00+03:00
2025-02-17T05:35:00+03:00
2025-02-17T05:35:00+03:00
происшествия
владивосток
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артем
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Вторая за день массовая авария произошла на трассе во Владивостоке, повреждены 13 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В понедельник утром во Владивостоке прошел снег. В соцсетях расходились кадры с трассы, на которых видно, что на дороге – снежный накат. На нескольких участках произошли аварии, в том числе одна – из 9 автомобилей – по направлению в город, один человек госпитализирован, сообщала полиция. "Поступило сообщение о ДТП в районе дома №201а на улице Маковского (в направлении города Артема). По предварительной информации, в результате ДТП механические повреждения получили порядка 13 транспортных средств. Никто из участников дорожного движения не пострадал", - говорится в сообщении. Движение на данном участке не перекрыто.
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происшествия, владивосток, приморский край, артем, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Артем, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей
В массовой аварии во Владивостоке столкнулись 13 автомобилей