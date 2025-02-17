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Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину - РИА Новости, 17.02.2025
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04:00 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999740068.html
Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину
Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину
Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:00:00+03:00
2025-02-17T04:00:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в мужчину из пистолетов и избили его, сообщает прокуратура Приморья. "Вечером 16 февраля возле дома №88 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке мужчина 1986 года рождения заступился за несовершеннолетнего, которого грубо волокла компания из трех человек. В результате конфликта двое несовершеннолетних, 2010 и 2008 годов рождения, и их 19-летний приятель открыли по потерпевшему стрельбу из аэрозольного и травматического пистолетов, после чего догнали и избили его", - говорится в сообщении. Отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц. Личности нападавших установлены, двое из них уже задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину

Во Владивостоке на подростков, стрелявших в мужчину из пистолетов, завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в мужчину из пистолетов и избили его, сообщает прокуратура Приморья.
"Вечером 16 февраля возле дома №88 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке мужчина 1986 года рождения заступился за несовершеннолетнего, которого грубо волокла компания из трех человек. В результате конфликта двое несовершеннолетних, 2010 и 2008 годов рождения, и их 19-летний приятель открыли по потерпевшему стрельбу из аэрозольного и травматического пистолетов, после чего догнали и избили его", - говорится в сообщении.
Отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц. Личности нападавших установлены, двое из них уже задержаны.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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