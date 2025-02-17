https://ria.ru/20250217/vladivostok-1999740068.html

Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину

Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину - РИА Новости, 17.02.2025

Во Владивостоке завели дело на двух подростков, стрелявших в мужчину

Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:00:00+03:00

2025-02-17T04:00:00+03:00

2025-02-17T04:00:00+03:00

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство заведено на двух подростков, а также их 19-летнего приятеля, которые в ходе конфликта во Владивостоке выстрелили в мужчину из пистолетов и избили его, сообщает прокуратура Приморья. "Вечером 16 февраля возле дома №88 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке мужчина 1986 года рождения заступился за несовершеннолетнего, которого грубо волокла компания из трех человек. В результате конфликта двое несовершеннолетних, 2010 и 2008 годов рождения, и их 19-летний приятель открыли по потерпевшему стрельбу из аэрозольного и травматического пистолетов, после чего догнали и избили его", - говорится в сообщении. Отмечается, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц. Личности нападавших установлены, двое из них уже задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

https://ria.ru/20250211/chita-1998574569.html

владивосток

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происшествия, владивосток