Рейтинг@Mail.ru
Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:10 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/veteran-1999895508.html
Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль
Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль - РИА Новости, 17.02.2025
Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:10:00+03:00
2025-02-17T18:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
брянская область
россия
берлин (город)
александр богомаз
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999894400_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_f9f64f0b2952c6df125f4025914224bf.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от президента РФ Владимира Путина и юбилейную медаль к 80-летию Победы. "Она прошла всю войну до самого Берлина и расписалась на Рейхстаге: "Аня Иванова, Брянск". Поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Акимовну Иванову со 100-летием! Особая честь для меня — передать Анне Акимовне поздравление с днем рождения от президента России Владимира Владимировича Путина и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Анна Иванова родилась в поселке Ревны Навлинского района Брянской области в крестьянской семье, мечтала стать фельдшером. В июле 1941 года ее мобилизовали копать противотанковые рвы. Осенью 1942 года стала бойцом женского партизанского отряда. Наравне с мужчинами подрывала мосты, ходила в разведку и уничтожала фашистов в боях. Фронтовой медсестрой в составе Красной Армии дошла до Берлина. Анна Акимовна награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя медалями "За боевые заслуги". "У меня четыре ордена, но мы не за награды воевали… Орден Славы 3-й степени – это высшая награда солдат, но мне больше всего дорог орден Красной Звезды, его мне на День Победы вручил сам главнокомандующий Чуйков. Он сказал: "Носи, дочка, ты заслужила", – поделился Богомаз воспоминаниями ветерана. После войны Анна Иванова стала медиком, заведовала яслями. Воспитала сына, у нее двое внуков и двое правнуков.
https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html
брянская область
россия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999894400_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7f5b40302c2ab945a8dbbab6916852d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, брянская область, россия, берлин (город), александр богомаз, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Брянская область, Россия, Берлин (город), Александр Богомаз, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль

Богомаз поздравил Анну Иванову со столетием и передал ей поздравления от Путина

© Фото : AV БогомаZ/TelegramГубернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от президента РФ Владимира Путина и юбилейную медаль к 80-летию Победы.
«
"Она прошла всю войну до самого Берлина и расписалась на Рейхстаге: "Аня Иванова, Брянск". Поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Акимовну Иванову со 100-летием! Особая честь для меня — передать Анне Акимовне поздравление с днем рождения от президента России Владимира Владимировича Путина и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Анна Иванова родилась в поселке Ревны Навлинского района Брянской области в крестьянской семье, мечтала стать фельдшером. В июле 1941 года ее мобилизовали копать противотанковые рвы. Осенью 1942 года стала бойцом женского партизанского отряда. Наравне с мужчинами подрывала мосты, ходила в разведку и уничтожала фашистов в боях. Фронтовой медсестрой в составе Красной Армии дошла до Берлина. Анна Акимовна награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя медалями "За боевые заслуги".
"У меня четыре ордена, но мы не за награды воевали… Орден Славы 3-й степени – это высшая награда солдат, но мне больше всего дорог орден Красной Звезды, его мне на День Победы вручил сам главнокомандующий Чуйков. Он сказал: "Носи, дочка, ты заслужила", – поделился Богомаз воспоминаниями ветерана.
После войны Анна Иванова стала медиком, заведовала яслями. Воспитала сына, у нее двое внуков и двое правнуков.
Медали на груди ветерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
3 января, 01:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоБрянская областьРоссияБерлин (город)Александр БогомазВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала