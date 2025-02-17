https://ria.ru/20250217/veteran-1999895508.html

Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль

Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль - РИА Новости, 17.02.2025

Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:10:00+03:00

2025-02-17T18:10:00+03:00

2025-02-17T18:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

брянская область

россия

берлин (город)

александр богомаз

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999894400_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_f9f64f0b2952c6df125f4025914224bf.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от президента РФ Владимира Путина и юбилейную медаль к 80-летию Победы. "Она прошла всю войну до самого Берлина и расписалась на Рейхстаге: "Аня Иванова, Брянск". Поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Акимовну Иванову со 100-летием! Особая честь для меня — передать Анне Акимовне поздравление с днем рождения от президента России Владимира Владимировича Путина и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Анна Иванова родилась в поселке Ревны Навлинского района Брянской области в крестьянской семье, мечтала стать фельдшером. В июле 1941 года ее мобилизовали копать противотанковые рвы. Осенью 1942 года стала бойцом женского партизанского отряда. Наравне с мужчинами подрывала мосты, ходила в разведку и уничтожала фашистов в боях. Фронтовой медсестрой в составе Красной Армии дошла до Берлина. Анна Акимовна награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя медалями "За боевые заслуги". "У меня четыре ордена, но мы не за награды воевали… Орден Славы 3-й степени – это высшая награда солдат, но мне больше всего дорог орден Красной Звезды, его мне на День Победы вручил сам главнокомандующий Чуйков. Он сказал: "Носи, дочка, ты заслужила", – поделился Богомаз воспоминаниями ветерана. После войны Анна Иванова стала медиком, заведовала яслями. Воспитала сына, у нее двое внуков и двое правнуков.

https://ria.ru/20250103/veterany-1992358872.html

брянская область

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, брянская область, россия, берлин (город), александр богомаз, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне