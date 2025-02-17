Богомаз поздравил ветерана войны Анну Иванову и вручил ей юбилейную медаль
Богомаз поздравил Анну Иванову со столетием и передал ей поздравления от Путина
© Фото : AV БогомаZ/TelegramГубернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Иванову со столетним юбилеем, передал ей поздравления от президента РФ Владимира Путина и юбилейную медаль к 80-летию Победы.
«
"Она прошла всю войну до самого Берлина и расписалась на Рейхстаге: "Аня Иванова, Брянск". Поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Акимовну Иванову со 100-летием! Особая честь для меня — передать Анне Акимовне поздравление с днем рождения от президента России Владимира Владимировича Путина и юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Анна Иванова родилась в поселке Ревны Навлинского района Брянской области в крестьянской семье, мечтала стать фельдшером. В июле 1941 года ее мобилизовали копать противотанковые рвы. Осенью 1942 года стала бойцом женского партизанского отряда. Наравне с мужчинами подрывала мосты, ходила в разведку и уничтожала фашистов в боях. Фронтовой медсестрой в составе Красной Армии дошла до Берлина. Анна Акимовна награждена орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, орденами Отечественной войны I и II степени, тремя медалями "За боевые заслуги".
"У меня четыре ордена, но мы не за награды воевали… Орден Славы 3-й степени – это высшая награда солдат, но мне больше всего дорог орден Красной Звезды, его мне на День Победы вручил сам главнокомандующий Чуйков. Он сказал: "Носи, дочка, ты заслужила", – поделился Богомаз воспоминаниями ветерана.
После войны Анна Иванова стала медиком, заведовала яслями. Воспитала сына, у нее двое внуков и двое правнуков.
В Госдуме предложили выплатить 80 тысяч рублей ветеранам ВОВ
3 января, 01:36