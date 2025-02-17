https://ria.ru/20250217/veteran-1999740368.html

Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана

Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана - РИА Новости, 17.02.2025

Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана

Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:05:00+03:00

2025-02-17T04:05:00+03:00

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общество

россия

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "По состоянию на декабрь 2024 года статус ветерана боевых действий получили более 13 тысяч сотрудников содействующей организации (ЧВК). Ранее у них возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить участие в СВО. Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства РФ, порядок упростили", - сказала Цивилева. Для подтверждения участия в специальной военной операции сотрудникам содействующих организаций теперь необходимо иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд "Защитники Отечества", Минобороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, и сегодня нотариусы уже активно работают с ней. Кроме того, по словам замминистра, Минюст России и Федеральная нотариальная палата поддержали инициативу фонда освободить всех участников СВО от уплаты регионального тарифа за совершение определенных нотариальных действий, в том числе удостоверение подписей очевидцев.

https://ria.ru/20250217/karta-1999732959.html

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общество, россия, федеральная нотариальная палата