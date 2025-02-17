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Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана - РИА Новости, 17.02.2025
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04:05 17.02.2025 (обновлено: 06:21 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/veteran-1999740368.html
Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана
Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана - РИА Новости, 17.02.2025
Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана
Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "По состоянию на декабрь 2024 года статус ветерана боевых действий получили более 13 тысяч сотрудников содействующей организации (ЧВК). Ранее у них возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить участие в СВО. Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства РФ, порядок упростили", - сказала Цивилева. Для подтверждения участия в специальной военной операции сотрудникам содействующих организаций теперь необходимо иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд "Защитники Отечества", Минобороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, и сегодня нотариусы уже активно работают с ней. Кроме того, по словам замминистра, Минюст России и Федеральная нотариальная палата поддержали инициативу фонда освободить всех участников СВО от уплаты регионального тарифа за совершение определенных нотариальных действий, в том числе удостоверение подписей очевидцев.
https://ria.ru/20250217/karta-1999732959.html
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общество, россия, федеральная нотариальная палата
Общество, Россия, Федеральная нотариальная палата
Цивилева рассказала, сколько экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана

Цивилева: более 13 тысяч экс-бойцов ЧВК получили статус ветерана в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Анна Цивилева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Более 13 тысяч бывших сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"По состоянию на декабрь 2024 года статус ветерана боевых действий получили более 13 тысяч сотрудников содействующей организации (ЧВК). Ранее у них возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить участие в СВО. Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства РФ, порядок упростили", - сказала Цивилева.
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Для подтверждения участия в специальной военной операции сотрудникам содействующих организаций теперь необходимо иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд "Защитники Отечества", Минобороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, и сегодня нотариусы уже активно работают с ней.
Кроме того, по словам замминистра, Минюст России и Федеральная нотариальная палата поддержали инициативу фонда освободить всех участников СВО от уплаты регионального тарифа за совершение определенных нотариальных действий, в том числе удостоверение подписей очевидцев.
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