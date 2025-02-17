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Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву - РИА Новости, 17.02.2025
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03:25 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/vaydel-1999739008.html
Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву
Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву - РИА Новости, 17.02.2025
Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву
Кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила, что помешает главе партии... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:25:00+03:00
2025-02-17T03:25:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
алиса вайдель
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила, что помешает главе партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриху Мерцу осуществить поставки крылатых ракет Taurus Украине. Во время дебатов в эфире немецкого канала NTV между двумя кандидатами возникла дискуссия. Как заметила Вайдель, Германия упустила свой шанс в будущем поучаствовать в международных миротворческих силах на Украине. Политик объяснила это тем, что Москва не воспринимает Берлин нейтральным. Её слова возмутили Мерца. "Нет, госпожа Вайдель, мы не нейтральны. Мы не стоим в стороне. Мы на стороне Украины… И ваши слова, которые вы только что произнесли, для меня являются подтверждением того, что я сделаю все, чтобы помешать вам когда-либо взять политическую ответственность в свои руки в этой стране", - прокомментировал Мерц слова Вайдель На это Вайдель заявила, что ее партия не допустит поставки Taurus Киеву. "Мы помешаем вам осуществить поставки Taurus и превратить (Германию – ред.) в участницу войны - то, чего вы требуете", - сказала она. Претендующий на пост канцлера Мерц ранее изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, АдГ находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%. Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250217/germaniya-1999737809.html
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в мире, украина, германия, россия, алиса вайдель, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, НАТО
Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву

Вайдель в ходе дебатов пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила, что помешает главе партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриху Мерцу осуществить поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Во время дебатов в эфире немецкого канала NTV между двумя кандидатами возникла дискуссия. Как заметила Вайдель, Германия упустила свой шанс в будущем поучаствовать в международных миротворческих силах на Украине. Политик объяснила это тем, что Москва не воспринимает Берлин нейтральным. Её слова возмутили Мерца.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ
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"Нет, госпожа Вайдель, мы не нейтральны. Мы не стоим в стороне. Мы на стороне Украины… И ваши слова, которые вы только что произнесли, для меня являются подтверждением того, что я сделаю все, чтобы помешать вам когда-либо взять политическую ответственность в свои руки в этой стране", - прокомментировал Мерц слова Вайдель
На это Вайдель заявила, что ее партия не допустит поставки Taurus Киеву.
"Мы помешаем вам осуществить поставки Taurus и превратить (Германию – ред.) в участницу войны - то, чего вы требуете", - сказала она.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек
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Претендующий на пост канцлера Мерц ранее изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, АдГ находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Германия может объявить чрезвычайную ситуацию после выборов, заявил Шольц
15 февраля, 13:37
 
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