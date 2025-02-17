Вайдель пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву
Вайдель в ходе дебатов пообещала помешать Мерцу поставить Taurus Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе предвыборных дебатов заявила, что помешает главе партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриху Мерцу осуществить поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Во время дебатов в эфире немецкого канала NTV между двумя кандидатами возникла дискуссия. Как заметила Вайдель, Германия упустила свой шанс в будущем поучаствовать в международных миротворческих силах на Украине. Политик объяснила это тем, что Москва не воспринимает Берлин нейтральным. Её слова возмутили Мерца.
"Нет, госпожа Вайдель, мы не нейтральны. Мы не стоим в стороне. Мы на стороне Украины… И ваши слова, которые вы только что произнесли, для меня являются подтверждением того, что я сделаю все, чтобы помешать вам когда-либо взять политическую ответственность в свои руки в этой стране", - прокомментировал Мерц слова Вайдель
На это Вайдель заявила, что ее партия не допустит поставки Taurus Киеву.
"Мы помешаем вам осуществить поставки Taurus и превратить (Германию – ред.) в участницу войны - то, чего вы требуете", - сказала она.
Претендующий на пост канцлера Мерц ранее изъявлял готовность в случае своего избрания выдвинуть России "ультиматум" о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Досрочные выборы в Германии состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, АдГ находится на втором месте с рейтингом 21%, наиболее популярной политической силой с поддержкой в 30% остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. В начале февраля официальный представитель германского кабмина заявил журналистам, что ФРГ выделила Украине около 44 миллиардов евро с начала конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.