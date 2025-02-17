Самарские власти заявили о дефиците вакцины от бешенства
Глава Минздрава Орлов: дефицит вакцины от бешенства возник в Самарской области
Вид на Самару. Архивное фото
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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Дефицит вакцины против бешенства возник в Самарской области, где осталось всего 500 доз в четырех медучреждениях, сообщил министр здравоохранения Андрей Орлов на оперативном совещании правительства региона.
На совещании, которое транслировалось онлайн, губернатор Вячеслав Федорищев зачитал обращение жительницы города Отрадного, которая после укуса бездомной собаки не смогла вакцинироваться от бешенства из-за отсутствия препарата. Главврач Отрадненской городской больницы якобы подтвердила, что ситуация с вакциной от бешенства сложная, причем по всей Самарской области.
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"Проблема... системная с точки зрения выработки вакцины заводом, он единственный в Российской Федерации, кто производит (препарат - ред.). На сегодняшний день остаток вакцины - 500 доз в четырех медорганизациях Самарской области, но на 17 февраля уже состоялись торги, будут поставлены дополнительно 9890 доз в медорганизации... Поэтому проблема есть. Там, где возникают случаи, маршрутизируем пациентов в ту медицинскую организацию, где есть вакцина", - сказал Орлов.
Завод-производитель также выделил Самарской области дополнительный лимит на 5750 доз вакцин от бешенства за счет средств регионального бюджета, добавил министр здравоохранения региона.
Федорищев поручил Орлову не допускать дефицита по жизненно важным препаратам.
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