https://ria.ru/20250217/utechka-1999745020.html
Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк
Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк - РИА Новости, 17.02.2025
Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк
Объем утечек данных из финансовых компаний в 2024 году составил 410 миллионов строк против 161 миллиона в 2023 году, они содержали данные ФИО клиентов, адреса,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:30:00+03:00
2025-02-17T06:30:00+03:00
2025-02-17T06:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Объем утечек данных из финансовых компаний в 2024 году составил 410 миллионов строк против 161 миллиона в 2023 году, они содержали данные ФИО клиентов, адреса, номера телефонов, электронные адреса, кредитную историю и другую информацию, рассказали РИА Новости в ГК "Солар". "Общий объем утечек составил более 410 миллионов строк данных. И по этому показателю финансовая отрасль стала наиболее уязвимой среди других отраслей, опережая в том числе и госсектор. В перечень данных в том числе могли попасть: ФИО клиентов, адреса, номера телефона, e-mail, кредитная история и другая информация… Общий объем опубликованных сведений в 2023 году превысил 161 миллион строк, строк было меньше", - говорится в сообщении. Финансовый сектор опередил по объему утечек госкомпании и ритейл, которые заняли второе и третье места. В топ-10 также вошли сфера услуг, страхования, компании, связанные со спортом, сферы здравоохранения, строительства, телекоммуникаций и образования. По данным ГК "Солар", всего в 2024 году произошло 39 инцидентов сообщений об утечках, включая случаи публикаций баз данных российских компаний из финансовой отрасли. Самые крупные инциденты произошли в январе и марте 2024 года, в которых произошло 115 миллионов и 200 миллионов строк соответственно. При этом защищенность сектора в семь раз выше, чем у ритейла - сектор онлайн-торговли стал наиболее пострадавшим по числу инцидентов. "В 2024 году было выявлено 83 тысячи инцидентов, связанных с нелегальными транзакциями. Solar AURA применяет автоматизированные механизмы, предназначенные для выявления в сети фактов упоминания карт дропов, их классификации и формирования базы данных. Сервис также выявляет идентификаторы мерчантов, номера карт и номера телефонов, используемых для перевода денег через СБП", - рассказали в ГК "Солар".
https://ria.ru/20241106/sberbank-1982185506.html
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экономика, технологии
Объем утечек данных из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк
ГК "Солар": объем утечек из финотрасли в 2024 году составил 410 миллионов строк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Объем утечек данных из финансовых компаний в 2024 году составил 410 миллионов строк против 161 миллиона в 2023 году, они содержали данные ФИО клиентов, адреса, номера телефонов, электронные адреса, кредитную историю и другую информацию, рассказали РИА Новости в ГК "Солар".
"Общий объем утечек составил более 410 миллионов строк данных. И по этому показателю финансовая отрасль стала наиболее уязвимой среди других отраслей, опережая в том числе и госсектор. В перечень данных в том числе могли попасть: ФИО клиентов, адреса, номера телефона, e-mail, кредитная история и другая информация… Общий объем опубликованных сведений в 2023 году превысил 161 миллион строк, строк было меньше", - говорится в сообщении.
Финансовый сектор опередил по объему утечек госкомпании и ритейл, которые заняли второе и третье места. В топ-10 также вошли сфера услуг, страхования, компании, связанные со спортом, сферы здравоохранения, строительства, телекоммуникаций и образования.
По данным ГК "Солар", всего в 2024 году произошло 39 инцидентов сообщений об утечках, включая случаи публикаций баз данных российских компаний из финансовой отрасли.
Самые крупные инциденты произошли в январе и марте 2024 года, в которых произошло 115 миллионов и 200 миллионов строк соответственно. При этом защищенность сектора в семь раз выше, чем у ритейла - сектор онлайн-торговли стал наиболее пострадавшим по числу инцидентов.
"В 2024 году было выявлено 83 тысячи инцидентов, связанных с нелегальными транзакциями. Solar AURA применяет автоматизированные механизмы, предназначенные для выявления в сети фактов упоминания карт дропов, их классификации и формирования базы данных. Сервис также выявляет идентификаторы мерчантов, номера карт и номера телефонов, используемых для перевода денег через СБП", - рассказали в ГК "Солар".