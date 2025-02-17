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Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания - РИА Новости, 17.02.2025
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10:48 17.02.2025 (обновлено: 11:58 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ustanovka-1999772270.html
Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания
Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания - РИА Новости, 17.02.2025
Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания
Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:48:00+03:00
2025-02-17T11:58:00+03:00
безопасность
абу-даби
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики, сообщили "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") в Telegram-канале. "Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы" прошла все виды испытаний, подтвердив заявленные характеристики", - говорится в сообщении. Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы также обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным (с помощью джойстика) наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель. "Высокоточные комплексы" впервые демонстрируют пусковую установку с дистанционным пультом управления выносной пусковой установкой ПТРК "Корнет" на IDEX-2025 в Абу-Даби, которая проходит с 17 по 21 февраля.
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безопасность, абу-даби, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Абу-Даби, Высокоточные комплексы, Ростех
Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания

Пусковая установка комплекса "Корнет" с дистанционным пультом прошла испытания

© Фото : Высокоточка/TelegramВыносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы"
Выносная пусковая установка ПТРК Корнет с дистанционным управлением комплекса холдинга Высокоточные комплексы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Высокоточка/Telegram
Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы"
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики, сообщили "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") в Telegram-канале.
«
"Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы" прошла все виды испытаний, подтвердив заявленные характеристики", - говорится в сообщении.
Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы также обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным (с помощью джойстика) наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель.
"Высокоточные комплексы" впервые демонстрируют пусковую установку с дистанционным пультом управления выносной пусковой установкой ПТРК "Корнет" на IDEX-2025 в Абу-Даби, которая проходит с 17 по 21 февраля.
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БезопасностьАбу-ДабиВысокоточные комплексыРостех
 
 
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