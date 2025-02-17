https://ria.ru/20250217/ustanovka-1999772270.html

Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания

Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания - РИА Новости, 17.02.2025

Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания

Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:48:00+03:00

2025-02-17T10:48:00+03:00

2025-02-17T11:58:00+03:00

безопасность

абу-даби

высокоточные комплексы

ростех

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Выносная пусковая установка противотанкового комплекса "Корнет" с дистанционным управлением прошла все виды испытаний и подтвердила заявленные характеристики, сообщили "Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") в Telegram-канале. "Выносная пусковая установка ПТРК "Корнет" с дистанционным управлением комплекса холдинга "Высокоточные комплексы" прошла все виды испытаний, подтвердив заявленные характеристики", - говорится в сообщении. Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы также обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным (с помощью джойстика) наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель. "Высокоточные комплексы" впервые демонстрируют пусковую установку с дистанционным пультом управления выносной пусковой установкой ПТРК "Корнет" на IDEX-2025 в Абу-Даби, которая проходит с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973586583.html

абу-даби

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, абу-даби, высокоточные комплексы, ростех