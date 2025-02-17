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Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции - РИА Новости, 17.02.2025
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16:22 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/usaid--1999857949.html
Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции
Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции - РИА Новости, 17.02.2025
Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции
Большинство американских избирателей (60%) полагают, что финансовые средства страны на зарубежную помощь, которой занимается агентство США по международному... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:22:00+03:00
2025-02-17T16:22:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей (60%) полагают, что финансовые средства страны на зарубежную помощь, которой занимается агентство США по международному развитию USAID, в основном не доходят до адресатов из-за коррупции в ведомстве, говорится в исследовании консалтинговой компании Public First для газеты Financial Times. "Большинство американских избирателей считают, что подавляющая часть зарубежной помощи США так и не попала к нуждающимся людям... Почти 60% респондентов согласны с тем, что средства, выделенные на гуманитарные цели, были растрачены на коррупцию или административные взносы. Только 12% не согласны с этим тезисом", - пишет издание. Как показывают результаты исследования, американские избиратели скептично относятся к тратам на зарубежную помощь, что усложняет защиту деятельности USAID от действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE), которое возглавляет предприниматель Илон Маск. Время проведения, целевая группа и статистическая погрешность исследования в газете не указываются. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". 3 февраля он заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Впоследствии Трамп неоднократно сообщал о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок деятельности USAID со стороны DOGE. Финансирование USAID на данный момент заморожено.
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
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РИА Новости
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353
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции

FT: 60 процентов американцев считают, что USAID погрязла в коррупции

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей (60%) полагают, что финансовые средства страны на зарубежную помощь, которой занимается агентство США по международному развитию USAID, в основном не доходят до адресатов из-за коррупции в ведомстве, говорится в исследовании консалтинговой компании Public First для газеты Financial Times.
"Большинство американских избирателей считают, что подавляющая часть зарубежной помощи США так и не попала к нуждающимся людям... Почти 60% респондентов согласны с тем, что средства, выделенные на гуманитарные цели, были растрачены на коррупцию или административные взносы. Только 12% не согласны с этим тезисом", - пишет издание.
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Как показывают результаты исследования, американские избиратели скептично относятся к тратам на зарубежную помощь, что усложняет защиту деятельности USAID от действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE), которое возглавляет предприниматель Илон Маск.
Время проведения, целевая группа и статистическая погрешность исследования в газете не указываются.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". 3 февраля он заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Впоследствии Трамп неоднократно сообщал о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок деятельности USAID со стороны DOGE. Финансирование USAID на данный момент заморожено.
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В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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