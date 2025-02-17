Опрос: более половины американцев считают, что USAID погрязла в коррупции
FT: 60 процентов американцев считают, что USAID погрязла в коррупции
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей (60%) полагают, что финансовые средства страны на зарубежную помощь, которой занимается агентство США по международному развитию USAID, в основном не доходят до адресатов из-за коррупции в ведомстве, говорится в исследовании консалтинговой компании Public First для газеты Financial Times.
"Большинство американских избирателей считают, что подавляющая часть зарубежной помощи США так и не попала к нуждающимся людям... Почти 60% респондентов согласны с тем, что средства, выделенные на гуманитарные цели, были растрачены на коррупцию или административные взносы. Только 12% не согласны с этим тезисом", - пишет издание.
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Время проведения, целевая группа и статистическая погрешность исследования в газете не указываются.
Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". 3 февраля он заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства.
Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Впоследствии Трамп неоднократно сообщал о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок деятельности USAID со стороны DOGE. Финансирование USAID на данный момент заморожено.
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