https://ria.ru/20250217/ukraina-1999939265.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:58:00+03:00
2025-02-17T22:58:00+03:00
2025-02-17T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской и Сумской областях. В 22.45 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области, следом – в Черкасской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу