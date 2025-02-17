https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html

Минобороны Украины сообщило о десяти тысячах обращений по контракту с ВСУ

Минобороны Украины сообщило о десяти тысячах обращений по контракту с ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025

Минобороны Украины сообщило о десяти тысячах обращений по контракту с ВСУ

Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утверждает, что более 10 тысяч обращений поступило в приложение для призывников и военнообязанных "Резерв+" по РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:29:00+03:00

2025-02-17T22:29:00+03:00

2025-02-17T22:29:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин утверждает, что более 10 тысяч обращений поступило в приложение для призывников и военнообязанных "Резерв+" по поводу контракта с ВСУ от молодежи в возрасте 18 – 25 лет, но не уточнил сколько из них этот контракт пожелало заключить. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом – 11 февраля - министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта. "Сейчас в приложении "Резерв+" более 10 тысяч обращений, но приложение не единственный вход в этот периметр. Есть центры рекрутинга, есть сайт… Этот проект многих заинтересовал", - сказал Лазуткин в эфире всеукраинского телемарафона, не уточнив, сколько человек уже заключили такой контракт. По его словам, получить 1 миллион гривен (около 24 тысяч долларов) смогут и те, кто в возрасте до 25 лет пошел воевать в ВСУ, но при определенных условиях. "Те, кто (с начала СВО – ред.) пошли воевать в таком возрасте - от 18 до 25 лет, могут также получать эти деньги, при условии, что они минимум 6 месяцев брали участие в боевых действиях, не имеют административных, уголовных, дисциплинарных взысканий. Процесс, как это будет выплачиваться, прорабатывается, продолжается согласование юридических нюансов, потом техническое будет решение, и мы планируем в ближайшее время выйти с коммуникацией по этому поводу", - добавил Лазуткин. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250212/vsu-1998968333.html

https://ria.ru/20250212/vsu-1998891422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины