Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999930020.html
На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата
На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата - РИА Новости, 17.02.2025
На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата
Неизвестные во Львовской области на западе Украины напали на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:24:00+03:00
2025-02-17T21:24:00+03:00
в мире
украина
львовская область
россия
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Неизвестные во Львовской области на западе Украины напали на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, один из военнообязанных воспользовался ситуацией и сбежал, сообщили в областном военкомате. "Сегодня в городе Жолква, около 11.30 военнослужащий Львовского районного ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) сопровождал двоих мобилизованных лиц в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская на него было совершено дерзкое нападение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*.По информации военкомата, двое неизвестных атаковали военнослужащего, нанесли ему резанные раны острым предметом. "Вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин сбежал. Сейчас он находится в розыске… По данному факту уже открыто уголовное производство", - добавили в военкомате. Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999227634.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998878543.html
https://ria.ru/20250212/ukraina-1998751508.html
украина
львовская область
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львовская область, россия, харьков
В мире, Украина, Львовская область, Россия, Харьков
На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата

Во Львовской области неизвестные напали на военкома, один военнообязанный сбежал

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на Украине
Автомобили полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Неизвестные во Львовской области на западе Украины напали на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, один из военнообязанных воспользовался ситуацией и сбежал, сообщили в областном военкомате.
"Сегодня в городе Жолква, около 11.30 военнослужащий Львовского районного ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) сопровождал двоих мобилизованных лиц в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская на него было совершено дерзкое нападение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате
13 февраля, 19:58
По информации военкомата, двое неизвестных атаковали военнослужащего, нанесли ему резанные раны острым предметом.
"Вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин сбежал. Сейчас он находится в розыске… По данному факту уже открыто уголовное производство", - добавили в военкомате.
Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
На Украине военного ранили ножом в военкомате
12 февраля, 15:11
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники военного комиссариата в Киевской области возле автомобиля военнообязанного - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Запорожье полицейским приказали не вмешиваться в действия военкоматов
12 февраля, 03:54
 
В миреУкраинаЛьвовская областьРоссияХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала