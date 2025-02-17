https://ria.ru/20250217/ukraina-1999930020.html

На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата

На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата - РИА Новости, 17.02.2025

На западе Украины неизвестные напали на сотрудника военкомата

Неизвестные во Львовской области на западе Украины напали на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:24:00+03:00

2025-02-17T21:24:00+03:00

2025-02-17T21:24:00+03:00

в мире

украина

львовская область

россия

харьков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Неизвестные во Львовской области на западе Украины напали на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии, один из военнообязанных воспользовался ситуацией и сбежал, сообщили в областном военкомате. "Сегодня в городе Жолква, около 11.30 военнослужащий Львовского районного ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) сопровождал двоих мобилизованных лиц в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская на него было совершено дерзкое нападение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook*.По информации военкомата, двое неизвестных атаковали военнослужащего, нанесли ему резанные раны острым предметом. "Вероятная причина нападения - попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин сбежал. Сейчас он находится в розыске… По данному факту уже открыто уголовное производство", - добавили в военкомате. Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999227634.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998878543.html

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998751508.html

украина

львовская область

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львовская область, россия, харьков