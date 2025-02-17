https://ria.ru/20250217/ukraina-1999917731.html

В Финляндии сделали пугающий прогноз из-за отправки войск на Украину

В Финляндии сделали пугающий прогноз из-за отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.02.2025

В Финляндии сделали пугающий прогноз из-за отправки войск на Украину

Отправка иностранных войск на Украину может привести к войне в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:59:00+03:00

2025-02-17T19:59:00+03:00

2025-02-17T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отправка иностранных войск на Украину может привести к войне в Европе, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х."Они (европейские политики. — Прим. ред.) попытаются медленно втянуть нас в континентальную войну. Как я уже предупреждал некоторое время назад, целью является постоянная война", — написал он.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что его страна при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения ее гарантий безопасности. По утверждению Стармера, он "очень глубоко" чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, но помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.На прошлой неделе агентство Associated Press сообщало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250217/khoysgen-1999852575.html

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в мире, европа, украина, кир стармер, финляндия