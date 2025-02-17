https://ria.ru/20250217/ukraina-1999908340.html

Небензя призвал поставить Зеленского на место

Небензя призвал поставить Зеленского на место - РИА Новости, 17.02.2025

Небензя призвал поставить Зеленского на место

Обсуждаемые параметры урегулирования на Украине покажутся Киеву несбыточной мечтой, если Владимира Зеленского с его провокациями не поставить на место, заявил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:02:00+03:00

2025-02-17T19:02:00+03:00

2025-02-17T19:09:00+03:00

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Обсуждаемые параметры урегулирования на Украине покажутся Киеву несбыточной мечтой, если Владимира Зеленского с его провокациями не поставить на место, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250217/zelenskij-1999853352.html

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в мире, василий небензя, украина, киев, владимир зеленский, россия, оон