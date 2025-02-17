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Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
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18:39 17.02.2025 (обновлено: 18:56 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999903420.html
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя
Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:39:00+03:00
2025-02-17T18:56:00+03:00
в мире
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
василий небензя
оон
минск
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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в мире, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, василий небензя, оон, минск
В мире, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, Василий Небензя, ООН, Минск
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя

Небензя: прекращение огня на Украине и не гарантирует урегулирование конфликта

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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