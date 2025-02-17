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Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя
Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:39:00+03:00
2025-02-17T18:39:00+03:00
2025-02-17T18:56:00+03:00
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя
Небензя: прекращение огня на Украине и не гарантирует урегулирование конфликта