https://ria.ru/20250217/ukraina-1999903420.html

Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя

Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025

Прекращение огня на Украине не гарантирует урегулирование, заявил Небензя

Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:39:00+03:00

2025-02-17T18:39:00+03:00

2025-02-17T18:56:00+03:00

в мире

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html

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