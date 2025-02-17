https://ria.ru/20250217/ukraina-1999903022.html

На Украине хотят запретить песни на русском на стриминговых платформах

На Украине хотят запретить песни на русском на стриминговых платформах - РИА Новости, 17.02.2025

На Украине хотят запретить песни на русском на стриминговых платформах

Петиция с призывом заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах независимо от национальности исполнителя появилась в понедельник на сайте... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:36:00+03:00

2025-02-17T18:36:00+03:00

2025-02-17T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Петиция с призывом заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах независимо от национальности исполнителя появилась в понедельник на сайте правительства Украины. "Мы, граждане Украины, призываем кабинет министров Украины заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music, Spotify и других, независимо от национальности исполнителя. Ввести соответствующие законодательные инициативы для реализации этого запрета. Провести информационные кампании, популяризирующие украинскую музыку и культуру, с целью поддержания национальной идентичности", - говорится в тексте петиции Автор петиции пишет, что "русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а прослушивание русскоязычной музыки "финансирует агрессора". Петиция набрала 400 подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html

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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон