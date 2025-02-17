Рейтинг@Mail.ru
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 17.02.2025 (обновлено: 19:27 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999899337.html
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных - РИА Новости, 17.02.2025
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных
Европейские страны рассматривают возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, сообщила газета The Washington Post со... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:23:00+03:00
2025-02-17T19:27:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
владимир путин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999904704_0:286:3000:1974_1920x0_80_0_0_f3f6aaee04e3602e60fdbaf74a30c410.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейские страны рассматривают возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц."Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил &lt;...&gt; сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы", — говорится в материале. Отмечается, что эти бригады также могут быть подстрахованы подкреплением за пределами Украины в случае необходимости. По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около десяти тысяч своих военнослужащих.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999904704_169:0:2842:2005_1920x0_80_0_0_02664adac9847c0f93b6f86e60b60b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Европа, Украина, Россия, Владимир Путин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

Washington Post: Европа хочет разместить на Украине 25-30 тысяч военных

© Getty Images / PA Images/Gareth FullerУкраинские военнослужащие и западные инструкторы
Украинские военнослужащие и западные инструкторы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / PA Images/Gareth Fuller
Украинские военнослужащие и западные инструкторы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейские страны рассматривают возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц.
"Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил <...> сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы", — говорится в материале.
Американские военнослужащие в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
Вчера, 16:53
Отмечается, что эти бригады также могут быть подстрахованы подкреплением за пределами Украины в случае необходимости. По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около десяти тысяч своих военнослужащих.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Вчера, 13:34
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияВладимир ПутинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала