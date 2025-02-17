https://ria.ru/20250217/ukraina-1999899337.html

Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных - РИА Новости, 17.02.2025

Washington Post: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных

Европейские страны рассматривают возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, сообщила газета The Washington Post со... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:23:00+03:00

2025-02-17T18:23:00+03:00

2025-02-17T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Европейские страны рассматривают возможность развернуть на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц."Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил <...> сдерживания из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы", — говорится в материале. Отмечается, что эти бригады также могут быть подстрахованы подкреплением за пределами Украины в случае необходимости. По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около десяти тысяч своих военнослужащих.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html

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в мире, европа, украина, россия, владимир путин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, дмитрий песков, вооруженные силы украины