https://ria.ru/20250217/ukraina-1999893987.html

Порошенко* заявил о начале избирательной кампании на Украине

Порошенко* заявил о начале избирательной кампании на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Порошенко* заявил о начале избирательной кампании на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что в стране разворачивается избирательная кампания по президентским выборам. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:05:00+03:00

2025-02-17T18:05:00+03:00

2025-02-17T18:05:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

верховная рада украины

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/99/1551289922_0:22:2759:1574_1920x0_80_0_0_23c11221995ca8653b3c2602d9f53bf8.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что в стране разворачивается избирательная кампания по президентским выборам. Порошенко* в воскресенье в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября 2025 года. "Я могу привести много доказательств, что сейчас разворачивается избирательная кампания. У нас начала работу Центральная избирательная комиссия, которая два с половиной года ничего не делала. У нас началась работа по восстановлению реестра избирателей. У нас поставлена задача по зарубежным избирателям министерству единства: они не помогают людям, они формируют реестр. Полиграфический комбинат "Украина" получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда". Он также заявил, что правящая на Украине партия "Слуга народа" ведет работу по распространению материалов, листовок, газет для своей агитации. При этом Порошенко* отметил, что его партия "Европейская солидарность" этого не делает и делать не собирается. Он также намекнул, что больше не собирается баллотироваться в президенты. "Президент – это кризис карьерного роста. Я уже всем был и выше точно не буду. Тему стремления, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет", - сказал Порошенко*. Порошенко* в апреле 2024 года интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что намерен участвовать в следующих выборах президента Украины, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250217/aes-1999836541.html

https://ria.ru/20250217/poroshenko-1999804087.html

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности