Порошенко* заявил о начале избирательной кампании на Украине
Порошенко: на Украине начинается избирательная кампания по выборам президента
Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что в стране разворачивается избирательная кампания по президентским выборам.
Порошенко* в воскресенье в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября 2025 года.
"Я могу привести много доказательств, что сейчас разворачивается избирательная кампания. У нас начала работу Центральная избирательная комиссия, которая два с половиной года ничего не делала. У нас началась работа по восстановлению реестра избирателей. У нас поставлена задача по зарубежным избирателям министерству единства: они не помогают людям, они формируют реестр. Полиграфический комбинат "Украина" получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы", - сказал Порошенко* в интервью изданию "Украинская правда".
Он также заявил, что правящая на Украине партия "Слуга народа" ведет работу по распространению материалов, листовок, газет для своей агитации. При этом Порошенко* отметил, что его партия "Европейская солидарность" этого не делает и делать не собирается.
Он также намекнул, что больше не собирается баллотироваться в президенты. "Президент – это кризис карьерного роста. Я уже всем был и выше точно не буду. Тему стремления, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет", - сказал Порошенко*.
Порошенко* в апреле 2024 года интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что намерен участвовать в следующих выборах президента Украины, проведение которых возможно только после завершения конфликта.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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