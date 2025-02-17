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"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 17.02.2025 (обновлено: 23:44 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999854959.html
"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины
"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины - РИА Новости, 17.02.2025
"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины
В Европе царит паника из-за нежелания президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволять ЕС участвовать в послевоенном разделе... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:11:00+03:00
2025-02-17T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Европе царит паника из-за нежелания президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволять ЕС участвовать в послевоенном разделе Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Как отметил политик, страны ЕС интересует исключительно получение своей доли от того, что останется от постсоветской республики, а Путин и Трамп, по его словам, посылают их "подальше"."Отсюда — паника в Европе, вопли о том, что войну надо продолжать — иначе мир оставляет европейцев за бортом раздела", — считает Дубинский.По мнению депутата, именно с этим связана реакция европейских элит на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес Европы.&quot;Поэтому, когда верховный комиссар ЕС по внешней политике Каллас говорит о том, что речь Вэнса была похожа на объявление Европе войны, надо понимать, что она говорит о войне за труп Украины&quot;, — заключил он.Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что опасность для ЕС представляет не Россия или Китай, а сама Европа. Присутствовавшие слушали его выступление молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал речь своего вице-президента, и назвал ее хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что выступление Вэнса было похоже на стремление спровоцировать Европу на конфликт.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также украинским конфликтом. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999849593.html
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в мире, европа, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины

Нардеп Дубинский: Путин и Трамп не позволяют ЕС участвовать в разделе Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Европе царит паника из-за нежелания президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволять ЕС участвовать в послевоенном разделе Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Как отметил политик, страны ЕС интересует исключительно получение своей доли от того, что останется от постсоветской республики, а Путин и Трамп, по его словам, посылают их "подальше".
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"Отсюда — паника в Европе, вопли о том, что войну надо продолжать — иначе мир оставляет европейцев за бортом раздела", — считает Дубинский.
По мнению депутата, именно с этим связана реакция европейских элит на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес Европы.
«

"Поэтому, когда верховный комиссар ЕС по внешней политике Каллас говорит о том, что речь Вэнса была похожа на объявление Европе войны, надо понимать, что она говорит о войне за труп Украины", — заключил он.

Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что опасность для ЕС представляет не Россия или Китай, а сама Европа. Присутствовавшие слушали его выступление молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал речь своего вице-президента, и назвал ее хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что выступление Вэнса было похоже на стремление спровоцировать Европу на конфликт.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также украинским конфликтом. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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