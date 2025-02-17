"Паника и вопли": в Раде раскрыли тревожную правду о разделе Украины
Нардеп Дубинский: Путин и Трамп не позволяют ЕС участвовать в разделе Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Европе царит паника из-за нежелания президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позволять ЕС участвовать в послевоенном разделе Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Отсюда — паника в Европе, вопли о том, что войну надо продолжать — иначе мир оставляет европейцев за бортом раздела", — считает Дубинский.
По мнению депутата, именно с этим связана реакция европейских элит на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности с критикой в адрес Европы.
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"Поэтому, когда верховный комиссар ЕС по внешней политике Каллас говорит о том, что речь Вэнса была похожа на объявление Европе войны, надо понимать, что она говорит о войне за труп Украины", — заключил он.
Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что опасность для ЕС представляет не Россия или Китай, а сама Европа. Присутствовавшие слушали его выступление молча и почти не аплодировали ему. Позже Трамп отметил, что слушал речь своего вице-президента, и назвал ее хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожнее.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что выступление Вэнса было похоже на стремление спровоцировать Европу на конфликт.
Президенты России и США в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также украинским конфликтом. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.