https://ria.ru/20250217/ukraina-1999852942.html

Шарий раскрыл условие соглашения с США о полезных ископаемых

Шарий раскрыл условие соглашения с США о полезных ископаемых - РИА Новости, 17.02.2025

Шарий раскрыл условие соглашения с США о полезных ископаемых

Согласно предложенному США варианту соглашения с Украиной о полезных ископаемых, Киев должен был отчислять американцам 50% доходов от лицензий на добычу... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T15:53:00+03:00

2025-02-17T15:55:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Согласно предложенному США варианту соглашения с Украиной о полезных ископаемых, Киев должен был отчислять американцам 50% доходов от лицензий на добычу ресурсов и предоставить Вашингтону право ареста украинских активов за неисполнение обязательств, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. "Итак, соглашение со Штатами: Украина должна отчислять 50% всех доходов от лицензий на добычу ресурсов в пользу США... США будут иметь "право первого отказа" на покупку любых экспортируемых минералов, прежде чем Украина сможет продавать их в другие страны... Украина должна отказаться от суверенного иммунитета, что означает, что США могут законно арестовать украинские активы, если Украина не выполнит свои финансовые обязательства... США получают полное право на аудит финансовых книг Украины, связанных с Фондом реконструкции... В соглашении не указана дата истечения срока действия, что означает, что финансовые интересы США в ресурсах Украины могут сохраняться неопределенно долгое время", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Источников и подтверждений своей информации Шарий не привел. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский 15 февраля заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым на Украине. Как утверждает Зеленский, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". По словам представителя совета по нацбезопасности США Брайана Хьюза, Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999842815.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html

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сша, украина, вашингтон (штат), анатолий шарий, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире