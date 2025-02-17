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На Украине отменили аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.02.2025
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12:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999796832.html
На Украине отменили аварийные отключения электроэнергии
На Украине отменили аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.02.2025
На Украине отменили аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее на всей территории Украины, отменены, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:28:00+03:00
2025-02-17T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее на всей территории Украины, отменены, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" ранее в понедельник сообщало, что на всей территории Украины введены аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей. "Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
На Украине отменили аварийные отключения электроэнергии

"Укрэнерго": аварийные отключения света отменены на всей территории Украины

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии, введенные ранее на всей территории Украины, отменены, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Укрэнерго" ранее в понедельник сообщало, что на всей территории Украины введены аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей.
"Сейчас ограничения уже не применяются. В ближайшее время все обесточенные потребители будут запитаны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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