"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине
Пушков: своим заявлением Трамп отменил решение НАТО о членстве Украины
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Своими заявлениями о том, что США не видят Украину в НАТО, Вашингтон фактически отменил решение стран-участниц о перспективах вступления Киева в альянс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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"США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита. Наконец, именно США управляют НАТО и имеют в альянсе решающий голос, и это ни для кого не секрет", — написал он.
Так парламентарий отреагировал на заявление кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца от ХДС о том, что одна страна не может отменить коллективное решение о членстве Украины в НАТО.
"Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц несет полную чушь, утверждая, что "одна страна не может отменить общее решение" последнего саммита НАТО о наличии у Украины "перспективы вступления в альянс". Мол, "это должно быть общее решение". Мерц просто смешон", — считает Пушков.
По мнению сенатора, единственное, что осталось делать Мерцу, как и любому другому европейскому политику, — это делать хорошую мину при плохой игре, делая пустые заявления о том, что переговоров без Европы быть не может.
"Может, переговоры по Украине будут без них", — констатировал он.
Ранее Пушков заявлял, что Евросоюз потерял былое единство, а его элиты недееспособны и бездарны. По его словам, в Евросоюзе не смогли сделать и не сделают выводов ни из выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, ни из решения президента США Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией. Пушков подчеркнул, что европейская элита "слишком напыщенна и самодовольна, чтобы меняться и изменить свою политику".
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