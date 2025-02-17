https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html

"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине

"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине

Своими заявлениями о том, что США не видят Украину в НАТО, Вашингтон фактически отменил решение стран-участниц о перспективах вступления Киева в альянс. Такое... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T05:59:00+03:00

2025-02-17T05:59:00+03:00

2025-02-17T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Своими заявлениями о том, что США не видят Украину в НАТО, Вашингтон фактически отменил решение стран-участниц о перспективах вступления Киева в альянс. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита. Наконец, именно США управляют НАТО и имеют в альянсе решающий голос, и это ни для кого не секрет", — написал он.Так парламентарий отреагировал на заявление кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца от ХДС о том, что одна страна не может отменить коллективное решение о членстве Украины в НАТО."Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц несет полную чушь, утверждая, что "одна страна не может отменить общее решение" последнего саммита НАТО о наличии у Украины "перспективы вступления в альянс". Мол, "это должно быть общее решение". Мерц просто смешон", — считает Пушков.По мнению сенатора, единственное, что осталось делать Мерцу, как и любому другому европейскому политику, — это делать хорошую мину при плохой игре, делая пустые заявления о том, что переговоров без Европы быть не может."Может, переговоры по Украине будут без них", — констатировал он.Ранее Пушков заявлял, что Евросоюз потерял былое единство, а его элиты недееспособны и бездарны. По его словам, в Евросоюзе не смогли сделать и не сделают выводов ни из выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, ни из решения президента США Дональда Трампа оставить европейцев за рамками переговоров с Россией. Пушков подчеркнул, что европейская элита "слишком напыщенна и самодовольна, чтобы меняться и изменить свою политику".

https://ria.ru/20250217/tramp-1999731108.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

https://ria.ru/20250215/pushki-1999512094.html

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в мире, украина, сша, алексей пушков, дональд трамп, фридрих мерц, германия