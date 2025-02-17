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В Германии назвали условие отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
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03:55 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739804.html
В Германии назвали условие отправки миротворцев на Украину
В Германии назвали условие отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 17.02.2025
В Германии назвали условие отправки миротворцев на Украину
Немцы ни при каких обстоятельствах не хотят посылать войска на Украину, даже миротворческий контингент возможен строго при наличии "дорожной карты" по... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:55:00+03:00
2025-02-17T03:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Немцы ни при каких обстоятельствах не хотят посылать войска на Украину, даже миротворческий контингент возможен строго при наличии "дорожной карты" по урегулированию конфликта, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк. "Я думаю, никогда. Я думаю, что здесь, в обществе, особенно в моей партии, никто из немцев, которых я знаю, не послал бы солдат на Украину. Может быть, после, может быть, после миротворческого процесса, подобного тому, что был у нас в бывшей Югославии, или чего-то подобного", – сказал он, отвечая на вопрос о перспективе отправки немецких войск на Украину. Готтшальк уточнил, что прежде чем рассматривать отправку даже миротворцев, должна быть "четкая дорожная карта", ведущая к восстановлению мира и доверия с Россией. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее заявлял, что для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
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в мире, украина, россия, германия, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Германия, Василий Небензя, ООН
В Германии назвали условие отправки миротворцев на Украину

Депутат Готтшальк: ФРГ не отправит миротворцев без дорожной карты мира с Россией

© AP Photo / Henry NichollsНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Немцы ни при каких обстоятельствах не хотят посылать войска на Украину, даже миротворческий контингент возможен строго при наличии "дорожной карты" по урегулированию конфликта, сообщил в интервью РИА Новости член бундестага Германии от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Кай Готтшальк.
"Я думаю, никогда. Я думаю, что здесь, в обществе, особенно в моей партии, никто из немцев, которых я знаю, не послал бы солдат на Украину. Может быть, после, может быть, после миротворческого процесса, подобного тому, что был у нас в бывшей Югославии, или чего-то подобного", – сказал он, отвечая на вопрос о перспективе отправки немецких войск на Украину.
Готтшальк уточнил, что прежде чем рассматривать отправку даже миротворцев, должна быть "четкая дорожная карта", ведущая к восстановлению мира и доверия с Россией.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости ранее заявлял, что для развертывания на Украине миротворческого контингента нужен мандат Совета Безопасности ООН, в противном случае такие военные станут законной целью для России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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В миреУкраинаРоссияГерманияВасилий НебензяООН
 
 
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