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СМИ: НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания менять тактику - РИА Новости, 17.02.2025
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03:49 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739602.html
СМИ: НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания менять тактику
СМИ: НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания менять тактику - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания менять тактику
НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания переходить на тактику альянса, на которую поставляемые виды оружия рассчитаны, сообщает газета Telegraph РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:49:00+03:00
2025-02-17T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания переходить на тактику альянса, на которую поставляемые виды оружия рассчитаны, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники. "НАТО конфликтует с Украиной из-за ее тактики на поле боя, британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого вооружения и оборудования", - пишет издание. По данным газеты, западные инструкторы не смогли научить украинских военных тактике ведения общевойскового боя НАТО из-за ограничений во времени. Кроме того, издание указывает, что украинские военные не желают переходить на доктрину НАТО, говоря о ее непригодности для реальных условий конфликта. Споры доходили до того, что британским инструкторам приходилось доставать оружие, чтобы избежать насилия со стороны недовольных представителей украинской армии, пишет газета. Кроме того, поскольку украинские войска продолжают придерживаться советской тактики ведения боя, Киев требовал от западных стран искать подходящие для нее вооружения и боеприпасы, в связи с чем поиски велись в странах, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, включая, например, Болгарию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250216/nato-1999708744.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
СМИ: НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания менять тактику

Telegraph: НАТО недовольна растратой оружия из-за нежелания Киева менять тактику

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкФлаг НАТО и флаг Украины
Флаг НАТО и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НАТО недовольна растратой Киевом оружия из-за нежелания переходить на тактику альянса, на которую поставляемые виды оружия рассчитаны, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники.
"НАТО конфликтует с Украиной из-за ее тактики на поле боя, британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого вооружения и оборудования", - пишет издание.
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По данным газеты, западные инструкторы не смогли научить украинских военных тактике ведения общевойскового боя НАТО из-за ограничений во времени. Кроме того, издание указывает, что украинские военные не желают переходить на доктрину НАТО, говоря о ее непригодности для реальных условий конфликта.
Споры доходили до того, что британским инструкторам приходилось доставать оружие, чтобы избежать насилия со стороны недовольных представителей украинской армии, пишет газета. Кроме того, поскольку украинские войска продолжают придерживаться советской тактики ведения боя, Киев требовал от западных стран искать подходящие для нее вооружения и боеприпасы, в связи с чем поиски велись в странах, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, включая, например, Болгарию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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