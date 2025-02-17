https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739509.html

СМИ: Зеленский и Ермак не планируют посещение встречи в Саудовской Аравии

СМИ: Зеленский и Ермак не планируют посещение встречи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.02.2025

СМИ: Зеленский и Ермак не планируют посещение встречи в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает газета Washington Post со ссылкой РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:41:00+03:00

2025-02-17T03:41:00+03:00

2025-02-17T05:49:00+03:00

саудовская аравия

украина

владимир зеленский

андрей ермак

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленный источник."Ни Зеленский, ни его главный помощник Андрей Ермак не планируют присутствовать на встрече в Саудовской Аравии", — пишет издание.В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщил, что украинская сторона не будет присутствовать на переговорах.Источник в Саудовской Аравии сообщил телеканалу CNN, что страна будет выполнять роль посредника. Команду от Саудовской Аравии, как сообщается, возглавит советник по национальной безопасности.Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999731594.html

саудовская аравия

украина

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саудовская аравия, украина, владимир зеленский, андрей ермак