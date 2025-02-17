https://ria.ru/20250217/uchenye-1999744878.html

Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков

Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков - РИА Новости, 17.02.2025

Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков

Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T06:28:00+03:00

2025-02-17T06:28:00+03:00

2025-02-17T09:57:00+03:00

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япония

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. "Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но все это время оставались там на острие разработок", — сказал он.По словам Донченко, возвращение ученых поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени.Гендиректор института объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое внимание уделяется на родине развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины."Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по березкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", — заключил собеседник.Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что наступил период, когда возвращаются российские ученые, которые десять-пятнадцать лет проработали за рубежом. Как пояснила Скворцова, это происходит из-за того, что исследователи не выдерживают давления и навязывания новых форматов западных стран. Помимо этого, они испытывают страх за своих детей и из-за них переезжают, чтобы они в России получали образование.

https://ria.ru/20250217/chasy-1999737027.html

https://ria.ru/20250217/maslo-1999741781.html

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россия, япония, франция, сергей донченко