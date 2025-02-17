Рейтинг@Mail.ru
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 17.02.2025 (обновлено: 09:57 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/uchenye-1999744878.html
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков - РИА Новости, 17.02.2025
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков
Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T06:28:00+03:00
2025-02-17T09:57:00+03:00
россия
япония
франция
сергей донченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152923/93/1529239328_0:392:2885:2015_1920x0_80_0_0_3398732dda656ae50e1d76fc24d828e3.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко. &quot;Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но все это время оставались там на острие разработок&quot;, — сказал он.По словам Донченко, возвращение ученых поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени.Гендиректор института объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое внимание уделяется на родине развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины."Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по березкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", — заключил собеседник.Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что наступил период, когда возвращаются российские ученые, которые десять-пятнадцать лет проработали за рубежом. Как пояснила Скворцова, это происходит из-за того, что исследователи не выдерживают давления и навязывания новых форматов западных стран. Помимо этого, они испытывают страх за своих детей и из-за них переезжают, чтобы они в России получали образование.
https://ria.ru/20250217/chasy-1999737027.html
https://ria.ru/20250217/maslo-1999741781.html
россия
япония
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152923/93/1529239328_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_1536242c2c1d8d00d010d05903c81ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, франция, сергей донченко
Россия, Япония, Франция, Сергей Донченко
Глава ВНИИФТРИ рассказал о возвращении в Россию пяти ведущих ученых-физиков

Глава ВНИИФТРИ Донченко: пять ведущих ученых-физиков вернулись в Россию

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Донченко
Сергей Донченко - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сергей Донченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) удалось вернуть из-за границы пятерых ведущих специалистов в области координатно-временных измерений, покинувших страну в 1990-е годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.
«

"Мы приумножили коллектив института за счет молодежи, а также нам удалось вернуть из Японии, Франции, Германии и Италии пятерых ведущих специалистов в этой области, которые уехали в 90-е годы, но все это время оставались там на острие разработок", — сказал он.

Часы у предприятия Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В России создадут ядерные часы, позволяющие изучить недоступные области
02:34
По словам Донченко, возвращение ученых поспособствовало тому, что Россия в 2023 году стала страной, которая внесла наибольший вклад в формирование международной шкалы времени.
Гендиректор института объяснил, что все вернувшиеся специалисты видели, какое внимание уделяется на родине развитию той области, в которой они работали. Кроме этого, у всех были и личные причины.
«
"Субъективные причины различного характера, у кого-то что-то не сложилось, у кого-то личные причины, кто-то просто соскучился по березкам и мыслить себя вне средней полосы России не может. У кого-то просто ностальгия. Многие из этого поколения хотели бы вернуться, а вот их дети уже вряд ли", — заключил собеседник.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, что наступил период, когда возвращаются российские ученые, которые десять-пятнадцать лет проработали за рубежом. Как пояснила Скворцова, это происходит из-за того, что исследователи не выдерживают давления и навязывания новых форматов западных стран. Помимо этого, они испытывают страх за своих детей и из-за них переезжают, чтобы они в России получали образование.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Российские ученые разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле
04:46
 
РоссияЯпонияФранцияСергей Донченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала