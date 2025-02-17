https://ria.ru/20250217/ubiystvo-1999823664.html

Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы

Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы - РИА Новости, 17.02.2025

Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы

Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:56:00+03:00

2025-02-17T13:56:00+03:00

2025-02-17T14:11:00+03:00

происшествия

первоуральск

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, сообщила свердловская прокуратура. По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов. Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего. В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет колонии. При этом, выступая с последним словом в суде, мужчина не признал вину, заявив, что девочка погибла не от его рук. "С учетом позиции государственного обвинителя Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили в суде, с осуждённого также взыскано 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевших. В СУСК РФ по Свердловской области добавили, что по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html

первоуральск

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свердловская область

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происшествия, первоуральск, россия, свердловская область