Рейтинг@Mail.ru
Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 17.02.2025 (обновлено: 14:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ubiystvo-1999823664.html
Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы - РИА Новости, 17.02.2025
Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы
Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:56:00+03:00
2025-02-17T14:11:00+03:00
происшествия
первоуральск
россия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999827609_0:229:1280:949_1920x0_80_0_0_4533d1eb88e5bb67bed1fa22d3144968.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, сообщила свердловская прокуратура. По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов. Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего. В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет колонии. При этом, выступая с последним словом в суде, мужчина не признал вину, заявив, что девочка погибла не от его рук. "С учетом позиции государственного обвинителя Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении. Как уточнили в суде, с осуждённого также взыскано 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевших. В СУСК РФ по Свердловской области добавили, что по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
https://ria.ru/20250206/chernjahovsk-1997782063.html
первоуральск
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999827609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e7843e60756899e3142e75bf3f46971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первоуральск, россия, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Россия, Свердловская область
Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы

Житель Первоуральска получил 18 лет за жестокое убийство двухлетней падчерицы

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramЖитель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы
Житель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
Житель Первоуральска, признанный виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, сообщила свердловская прокуратура.
По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Жительнице Кузбасса усилили наказание за истязание малолетней дочери
10 февраля, 06:43
Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем - о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей.
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
4 февраля, 11:36
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего.
В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет колонии. При этом, выступая с последним словом в суде, мужчина не признал вину, заявив, что девочка погибла не от его рук.
"С учетом позиции государственного обвинителя Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Как уточнили в суде, с осуждённого также взыскано 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевших.
В СУСК РФ по Свердловской области добавили, что по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
Cтихийный мемориал возле памятника Барклаю-де-Толли в память об убитом мальчике в Черняховске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Черняховске простились с мальчиком, которого убил отчим
6 февраля, 16:51
 
ПроисшествияПервоуральскРоссияСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала