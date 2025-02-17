https://ria.ru/20250217/tusk-1999839436.html

Польша не направит своих солдат на Украину, заявил Туск

Польша не направит своих солдат на Украину, заявил Туск - РИА Новости, 17.02.2025

Польша не направит своих солдат на Украину, заявил Туск

Польша не направит своих солдат на Украину, но поддержит страны, которые это сделают, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом в Париж для РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:44:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша не направит своих солдат на Украину, но поддержит страны, которые это сделают, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите Европейского союза."Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идет о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решен. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью. Мы не предусматриваем направления наших солдат на территорию Украины... В то же время мы будем поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать – я бы сказал физические гарантии", - сказал Туск.При этом польский премьер заявил, что Европейский союз пока не может нивелировать военные возможности России."Я буду в Париже очень твердо призывать наших европейских партнеров и союзников. Я говорю о решениях, финансировании, логистике, политических решениях. Речь идет о военных возможностях. Мы не будем в состоянии успешно помочь Украине, если не предпримем решений по повышению собственных оборонных возможностей", - сказал он."А сегодня так и есть - мы не в состоянии нивелировать военный потенциал России", - заключил он.

https://ria.ru/20250217/polsha-1999808264.html

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украина, польша, в мире, дональд туск, париж