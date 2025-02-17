Польша не направит своих солдат на Украину, заявил Туск
Туск: Польша не направит военных на Украину, но поддержит тех, кто это сделает
© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Польша не направит своих солдат на Украину, но поддержит страны, которые это сделают, заявил журналистам польский премьер Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите Европейского союза.
"Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идет о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решен. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью. Мы не предусматриваем направления наших солдат на территорию Украины... В то же время мы будем поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят такие гарантии Украине дать – я бы сказал физические гарантии", - сказал Туск.
При этом польский премьер заявил, что Европейский союз пока не может нивелировать военные возможности России.
"Я буду в Париже очень твердо призывать наших европейских партнеров и союзников. Я говорю о решениях, финансировании, логистике, политических решениях. Речь идет о военных возможностях. Мы не будем в состоянии успешно помочь Украине, если не предпримем решений по повышению собственных оборонных возможностей", - сказал он.
"А сегодня так и есть - мы не в состоянии нивелировать военный потенциал России", - заключил он.