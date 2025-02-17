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В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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04:08 17.02.2025 (обновлено: 11:00 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/turtsiya-1999740497.html
В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине
В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине
Ряд кругов в США и Европе будут пытаться оказать давление на Россию на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, исходя из понимания того, РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:08:00+03:00
2025-02-17T11:00:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
догу перинчек
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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Ряд кругов в США и Европе будут пытаться оказать давление на Россию на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, исходя из понимания того, что процесс определит новый миропорядок, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. &quot;Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и России немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе. Но мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время будет обеспечен мир в регионе&quot;, — сказал политик.По его словам, включение в переговорный процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, было бы полезным для всего региона с учетом того, что предстоящий переговорный процесс определит новый миропорядок.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250217/tramp-1999731594.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, догу перинчек
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Догу Перинчек
В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине

Политик Перинчек: США и Европа будут оказывать давление на Россию

© Getty Images / NurPhoto/Diego CupoloТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Diego Cupolo
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Ряд кругов в США и Европе будут пытаться оказать давление на Россию на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, исходя из понимания того, что процесс определит новый миропорядок, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.
«

"Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и России немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе. Но мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время будет обеспечен мир в регионе", — сказал политик.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Трамп заявил, что Зеленский будет вовлечен в переговоры по Украине
00:30
По его словам, включение в переговорный процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, было бы полезным для всего региона с учетом того, что предстоящий переговорный процесс определит новый миропорядок.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Трамп заявил о желании России "быстро" разрешить украинский кризис
00:18
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДогу Перинчек
 
 
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