https://ria.ru/20250217/turtsiya-1999740497.html

В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине

В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине

Ряд кругов в США и Европе будут пытаться оказать давление на Россию на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, исходя из понимания того, РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:08:00+03:00

2025-02-17T04:08:00+03:00

2025-02-17T11:00:00+03:00

в мире

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дональд трамп

догу перинчек

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АНКАРА, 17 фев — РИА Новости. Ряд кругов в США и Европе будут пытаться оказать давление на Россию на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, исходя из понимания того, что процесс определит новый миропорядок, заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. "Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и России немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе. Но мы все-таки рассчитываем, что в ближайшее время будет обеспечен мир в регионе", — сказал политик.По его словам, включение в переговорный процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, было бы полезным для всего региона с учетом того, что предстоящий переговорный процесс определит новый миропорядок.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999731594.html

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украина

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, догу перинчек