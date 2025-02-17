https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 17.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:35:00+03:00
2025-02-17T14:35:00+03:00
2025-02-17T14:57:00+03:00
ливан
хамас
израиль
армия обороны израиля (цахал)
в мире
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская пресс-служба."Некоторое время назад в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля – ред.) истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммаду Шахину и ликвидировали его в районе Сидона. Шахин занимал пост главы оперативного отдела ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Шахин был ответственным за планирование террористических атак с территории Ливана против граждан Израиля. Также утверждается, что он отвечал за многочисленные запуски снарядов по северу еврейского государства во время военных действий между Ливаном и Израилем.Ранее в понедельник в социальных сетях было распространено видео горящего автомобиля, который, как утверждается, подвергся удару израильского БПЛА в городе Сайда на юге Ливана.Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он попросил прервать слушание в суде, которое проходит в понедельник, чтобы провести срочную консультацию по вопросам безопасности. Данное заявление было опубликовано практически сразу после новостей из южного Ливана об авиаударе Израиля.
https://ria.ru/20250212/gaza-1998947328.html
https://ria.ru/20250217/livan-1999822429.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, хамас, израиль, армия обороны израиля (цахал), в мире, биньямин нетаньяху
Ливан, ХАМАС, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла отделения ХАМАС в Ливане