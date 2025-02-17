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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 17.02.2025
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14:35 17.02.2025 (обновлено: 14:57 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 17.02.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:35:00+03:00
2025-02-17T14:57:00+03:00
ливан
хамас
израиль
армия обороны израиля (цахал)
в мире
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская пресс-служба."Некоторое время назад в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля – ред.) истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммаду Шахину и ликвидировали его в районе Сидона. Шахин занимал пост главы оперативного отдела ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Шахин был ответственным за планирование террористических атак с территории Ливана против граждан Израиля. Также утверждается, что он отвечал за многочисленные запуски снарядов по северу еврейского государства во время военных действий между Ливаном и Израилем.Ранее в понедельник в социальных сетях было распространено видео горящего автомобиля, который, как утверждается, подвергся удару израильского БПЛА в городе Сайда на юге Ливана.Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он попросил прервать слушание в суде, которое проходит в понедельник, чтобы провести срочную консультацию по вопросам безопасности. Данное заявление было опубликовано практически сразу после новостей из южного Ливана об авиаударе Израиля.
https://ria.ru/20250212/gaza-1998947328.html
https://ria.ru/20250217/livan-1999822429.html
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ливан, хамас, израиль, армия обороны израиля (цахал), в мире, биньямин нетаньяху
Ливан, ХАМАС, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Биньямин Нетаньяху
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла отделения ХАМАС в Ливане

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
«
"Некоторое время назад в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля – ред.) истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммаду Шахину и ликвидировали его в районе Сидона. Шахин занимал пост главы оперативного отдела ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Шахин был ответственным за планирование террористических атак с территории Ливана против граждан Израиля. Также утверждается, что он отвечал за многочисленные запуски снарядов по северу еврейского государства во время военных действий между Ливаном и Израилем.
Ранее в понедельник в социальных сетях было распространено видео горящего автомобиля, который, как утверждается, подвергся удару израильского БПЛА в городе Сайда на юге Ливана.
Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он попросил прервать слушание в суде, которое проходит в понедельник, чтобы провести срочную консультацию по вопросам безопасности. Данное заявление было опубликовано практически сразу после новостей из южного Ливана об авиаударе Израиля.
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ЛиванХАМАСИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)В миреБиньямин Нетаньяху
 
 
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