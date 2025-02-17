https://ria.ru/20250217/tsakhal-1999836877.html

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 17.02.2025

ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию командира военного крыла ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:35:00+03:00

2025-02-17T14:35:00+03:00

2025-02-17T14:57:00+03:00

ливан

хамас

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армия обороны израиля (цахал)

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биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу военного крыла палестинского движения ХАМАС в Ливане Мухаммада Шахина, сообщила в понедельник армейская пресс-служба."Некоторое время назад в ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Общая служба безопасности Израиля – ред.) истребители ВВС Израиля нанесли удар по террористу Мухаммаду Шахину и ликвидировали его в районе Сидона. Шахин занимал пост главы оперативного отдела ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Шахин был ответственным за планирование террористических атак с территории Ливана против граждан Израиля. Также утверждается, что он отвечал за многочисленные запуски снарядов по северу еврейского государства во время военных действий между Ливаном и Израилем.Ранее в понедельник в социальных сетях было распространено видео горящего автомобиля, который, как утверждается, подвергся удару израильского БПЛА в городе Сайда на юге Ливана.Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что он попросил прервать слушание в суде, которое проходит в понедельник, чтобы провести срочную консультацию по вопросам безопасности. Данное заявление было опубликовано практически сразу после новостей из южного Ливана об авиаударе Израиля.

https://ria.ru/20250212/gaza-1998947328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, хамас, израиль, армия обороны израиля (цахал), в мире, биньямин нетаньяху