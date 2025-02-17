https://ria.ru/20250217/trup-1999857791.html
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп - РИА Новости, 17.02.2025
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп
Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:22:00+03:00
2025-02-17T16:22:00+03:00
2025-02-17T16:22:00+03:00
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее пресс-служба министерства труда и социального развития республики сообщала, что в январе в доме-интернате в Якутске обнаружили разлагающийся труп мужчины. "Прокуратура города Якутска провела проверку в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова по сообщениям в ресурсах информации о смерти постояльца 1956 года рождения, обнаружении его трупа 03.01.2025. По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела. "На контроле прокуратуры результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту смерти постояльца в доме-интернате", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250201/ljudi-1996771484.html
https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп
Проверка выявила нарушения в якутском интернате, где нашли разлагающийся труп
ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее пресс-служба министерства труда и социального развития республики сообщала, что в январе в доме-интернате в Якутске
обнаружили разлагающийся труп мужчины.
"Прокуратура города Якутска провела проверку в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова по сообщениям в ресурсах информации о смерти постояльца 1956 года рождения, обнаружении его трупа 03.01.2025. По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела.
"На контроле прокуратуры результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту смерти постояльца в доме-интернате", - заключили в ведомстве.