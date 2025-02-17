https://ria.ru/20250217/trup-1999857791.html

Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп

Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп - РИА Новости, 17.02.2025

Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп

Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:22:00+03:00

2025-02-17T16:22:00+03:00

2025-02-17T16:22:00+03:00

происшествия

якутск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее пресс-служба министерства труда и социального развития республики сообщала, что в январе в доме-интернате в Якутске обнаружили разлагающийся труп мужчины. "Прокуратура города Якутска провела проверку в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова по сообщениям в ресурсах информации о смерти постояльца 1956 года рождения, обнаружении его трупа 03.01.2025. По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела. "На контроле прокуратуры результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту смерти постояльца в доме-интернате", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250201/ljudi-1996771484.html

https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск