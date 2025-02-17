Рейтинг@Mail.ru
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/trup-1999857791.html
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп - РИА Новости, 17.02.2025
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп
Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:22:00+03:00
2025-02-17T16:22:00+03:00
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ранее пресс-служба министерства труда и социального развития республики сообщала, что в январе в доме-интернате в Якутске обнаружили разлагающийся труп мужчины. "Прокуратура города Якутска провела проверку в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова по сообщениям в ресурсах информации о смерти постояльца 1956 года рождения, обнаружении его трупа 03.01.2025. По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания", - говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела. "На контроле прокуратуры результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту смерти постояльца в доме-интернате", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250201/ljudi-1996771484.html
https://ria.ru/20250126/delo-1995590073.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
Проверка выявила нарушения в якутском доме-интернате, где нашли труп

Проверка выявила нарушения в якутском интернате, где нашли разлагающийся труп

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 17 фев - РИА Новости. Множество нарушений выявила проверка в республиканском доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее пресс-служба министерства труда и социального развития республики сообщала, что в январе в доме-интернате в Якутске обнаружили разлагающийся труп мужчины.
Суд отправил под домашний арест владельца кафе-шаурмичной в пермском Кунгуре, где отравилось более 30 человек - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Хозяина кафе под Пермью, где отравились люди, отправили под домашний арест
1 февраля, 11:54
"Прокуратура города Якутска провела проверку в республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова по сообщениям в ресурсах информации о смерти постояльца 1956 года рождения, обнаружении его трупа 03.01.2025. По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства о пожарной безопасности, о лекарственном обеспечении, порядка и условий предоставления социальных услуг, в том числе выразившихся в непринятии мер по своевременному выявлению и установлению причин отсутствия постояльца, сопровождению его пребывания", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела.
"На контроле прокуратуры результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту смерти постояльца в доме-интернате", - заключили в ведомстве.
Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
После нападения на пенсионера в лифте в Краснодаре завели дело
26 января, 20:39
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала