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Трамп урезает кадры в сфере чистой энергетики, пишет WSJ
Трамп урезает кадры в сфере чистой энергетики, пишет WSJ - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп урезает кадры в сфере чистой энергетики, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения федеральных сотрудников, затронув офис кредитных программ министерства энергетики, РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:54:00+03:00
2025-02-17T15:54:00+03:00
2025-02-17T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает масштабные сокращения федеральных сотрудников, затронув офис кредитных программ министерства энергетики, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Федеральная программа чистой энергии, финансируемая сотнями миллиардов долларов при администрации (экс-президента США Джо) Байдена, потеряла около четверти сотрудников в рамках плана Трампа по сокращению госаппарата", - говорится в сообщении. По данным Wall Street Journal, около 60 сотрудников, включая десятки недавно нанятых специалистов, уволились или были сокращены с момента вступления Трампа в должность. В дальнейшем штат может сократиться еще на 50%, при этом под угрозой оказались и независимые подрядчики, что может повлиять на выдачу кредитов для проектов в области чистой энергетики. Ранее, пишет газета, при администрации Байдена штат офиса кредитных программ удвоился, а его бюджет достиг 400 миллиардов долларов благодаря Закону о снижении инфляции 2022 года. Однако в последние недели администрация Трампа взяла курс на перераспределение финансирования в пользу традиционных источников энергии. Белый дом не комментировал ситуацию, однако, по данным издания, в ближайшее время могут последовать новые кадровые изменения в сфере энергетики.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп урезает кадры в сфере чистой энергетики, пишет WSJ
WSJ: Трамп сократил уже четверть сотрудников в сфере чистой энергетики