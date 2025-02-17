https://ria.ru/20250217/tramp-1999842815.html
В Будапеште прокомментировали слова Трампа о вступлении Украины в НАТО
В Будапеште прокомментировали слова Трампа о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 17.02.2025
В Будапеште прокомментировали слова Трампа о вступлении Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп здраво рассуждает о том, что Украина не сможет вступить в НАТО и вернуться к прежним границам, а вот стремления Брюсселя ввести... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:02:00+03:00
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2025-02-17T15:02:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп здраво рассуждает о том, что Украина не сможет вступить в НАТО и вернуться к прежним границам, а вот стремления Брюсселя ввести Украину и в НАТО, и в Евросоюз ошибочны, потому что Киев совершенно не отвечает критериям, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "Должна ли Украина вступить в НАТО? Должна ли Украина вступить в Евросоюз? Не должна!" - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Трамп "основывается на здравом смысле и реальности", когда говорит о нереальности членства в НАТО и возвращения к прежним границам для Украины, "в отличие от Брюсселя". "Брюссельские бюрократы и провоенные политики не могут и не хотят осознавать свои ошибки. Брюссель хочет продолжить войну, закачать туда еще больше денег, финансировать ее вместо Америки. Это просто невероятно! Более того, Брюссель хочет ввести Украину в Евросоюз, что неприемлемо! Это неприемлемо, потому что Украина не подходит для членства в ЕС, она не соответствует условиям", - отметил Менцер. Он пояснил, что Украина не соблюдает права венгерской национальной общины в Закарпатье, кроме того, ее членство в ЕС будет иметь "крайне серьезные и негативные финансовые последствия", поскольку туда в таком случае будут направлены деньги европейцев, в частности, венгерских фермеров. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО, и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250217/tramp-1999731108.html
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В Будапеште прокомментировали слова Трампа о вступлении Украины в НАТО
Политик Менцер: Трамп здраво рассуждает, что Украина не сможет вступить в НАТО