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Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.02.2025
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12:23 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/tramp-1999794041.html
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:23:00+03:00
2025-02-17T12:23:00+03:00
украина
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виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению Медведчука, Трамп желает прекратить "экономический паразитизм" Украины, Европы и Канады по отношению к США, которые уже и так испытывают экономические трудности. "Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина (Владимира - ред.) Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250215/soskin-1999523834.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук

Медведчук: ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
По мнению Медведчука, Трамп желает прекратить "экономический паразитизм" Украины, Европы и Канады по отношению к США, которые уже и так испытывают экономические трудности.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Киеве предупредили о засаде Зеленского для Трампа
15 февраля, 06:16
"Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина (Владимира - ред.) Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру".
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
"Уже отменил": Пушков раскрыл тайное решение Трампа по Украине
05:59
 
УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВ мире
 
 
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