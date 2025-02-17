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Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:23:00+03:00
2025-02-17T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению Медведчука, Трамп желает прекратить "экономический паразитизм" Украины, Европы и Канады по отношению к США, которые уже и так испытывают экономические трудности. "Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина (Владимира - ред.) Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.
https://ria.ru/20250215/soskin-1999523834.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук
Медведчук: ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США