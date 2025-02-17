https://ria.ru/20250217/tramp-1999794041.html

Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук

Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 17.02.2025

Трамп хочет избавиться от Украины, заявил Медведчук

Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:23:00+03:00

2025-02-17T12:23:00+03:00

2025-02-17T12:23:00+03:00

украина

сша

россия

дональд трамп

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ставшая нерентабельным активом Украина не нужна США, поэтому американский президент Дональд Трамп намерен от нее избавиться, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. По мнению Медведчука, Трамп желает прекратить "экономический паразитизм" Украины, Европы и Канады по отношению к США, которые уже и так испытывают экономические трудности. "Экономика США подвергается давлению реальности, и Трамп заявил, что намерен бороться с торговым дефицитом США. Не может государство с таким торговым балансом давать сотни миллиардов на войну, которая находится по другую сторону земного шара, это его просто разрушит. Отсюда и желание Трампа побыстрее закончить войну выгодной для себя сделкой. Желание разобраться с нерентабельным активом, коим является Украина (Владимира - ред.) Зеленского, является естественным и закономерным", - написал Медведчук в авторской колонке для портала "Смотрим.ру". Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

https://ria.ru/20250215/soskin-1999523834.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999744010.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире