https://ria.ru/20250217/tramp-1999735663.html
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T01:57:00+03:00
2025-02-17T01:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие."Да, я разрешу", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, позволит ли он европейцам такие сделки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины
Трамп: Европе не запретят покупать для Киева американское оружие