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Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025
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00:25 17.02.2025 (обновлено: 00:26 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/tramp-1999731292.html
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 17.02.2025
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дональд трамп
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россия
сша
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "очень скоро"."Время не установлено, но это может произойти очень скоро", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, в какие сроки может состояться встреча с президентом РФ в Саудовской Аравии.
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дональд трамп, в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным

Трамп: встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "очень скоро".
"Время не установлено, но это может произойти очень скоро", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, в какие сроки может состояться встреча с президентом РФ в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Трамп заявил о желании России "быстро" разрешить украинский кризис
00:18
 
Дональд ТрампВ миреРоссияСШАСаудовская АравияВладимир Путин
 
 
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