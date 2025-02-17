https://ria.ru/20250217/tramp-1999731292.html
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным - РИА Новости, 17.02.2025
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "очень скоро". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:25:00+03:00
2025-02-17T00:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "очень скоро"."Время не установлено, но это может произойти очень скоро", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, в какие сроки может состояться встреча с президентом РФ в Саудовской Аравии.
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дональд трамп, в мире, россия, сша, саудовская аравия, владимир путин
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Владимир Путин
Трамп заявил, что "очень скоро" может встретиться с Путиным
Трамп: встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии