Не только Зеленский. Трамп раздал "черные метки"
Политолог Арбатова: ЕС сможет укрепить свои позиции в борьбе с Трампом
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Президент США демонстративно налаживает отношения с Россией и даже не пытается скрыть своего презрения к Евросоюзу. Партнеры по НАТО обещают не уклоняться от вызова и уже перешли к оскорблениям хозяина Белого дома. Что происходит на Западе — в материале РИА Новости.
Совсем озверели
Трамп перепостил статью CNBC, в которой есть такая фраза: "Путин заявил, что Европа "встанет у ног господина", поскольку пошлины встревожили союзников".
Ожидается, что с 4 марта Вашингтон на 25% поднимет сборы на сталь и алюминий. По словам американского президента, ЕС "перешел все границы", поскольку не закупает у США автомобили и сельскохозяйственную продукцию. С его точки зрения, это "зверство".
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность к "жестким переговорам" с Трампом. "Сейчас первоочередная задача — работа во многих областях, где наши интересы совпадают, от важнейших цепочек поставок до новейших технологий. Это нужно, чтобы устранить любые претензии и заложить основы для более прочного партнерства", — сказала она. И добавила, что ЕС намерен защищать свои интересы везде, где потребуется.
Ей вторит премьер-министр Дании Метте Фредериксен: "Я не сторонница торговых войн. На самом деле я выступаю за противоположное: за то, чтобы мы торговали друг с другом. Но если США окажут на европейский рынок сильное давление, мы просто не сможем ничего сделать, кроме как жестко отреагировать. К сожалению, придется дать очень жесткий ответ. Я говорю "к сожалению", потому что это коснется простых людей".
© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Эммануэль Макрон назвал политику Трампа "электрошоком" для Евросоюза. Модель, при которой ЕС полагался на китайский рынок сбыта, американский "военный зонтик" и дешевый газ из России, больше не работает, подчеркнул он. Поэтому надо преодолеть зависимость от оружия из США, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, франко-итальянские системы ПВО SAMP-T ничем не хуже.
С ним солидарен председатель Европейского совета Антониу Кошта: "Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону". Также он считает правильным углубить сотрудничество внутри ЕС, "чтобы максимизировать экономию от масштаба и снизить затраты, гарантировать оперативную совместимость, обеспечить стабильный и долгосрочный спрос для промышленности, предсказуемость и предотвратить дублирование".
© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен
Украинский разворот
Трамп хочет переложить на ЕС и основную часть украинского бремени. По сведениям Bloomberg, он дал понять европейцам, что им придется вкладываться в свою безопасность не меньше США, а Украина — забота исключительно Европы. Уже подсчитали, во сколько это обойдется: 3,1 триллиона долларов за десять лет.
Гипотетические миротворческие силы в 40 тысяч солдат — это 30 миллиардов. И совокупный оборонный бюджет ЕС надо поднять до 3,5% ВВП.
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"Президент готов обсудить все это, включая Украину. <...> Я считаю, что основополагающий принцип здесь такой: европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Трамп собирается положить ему конец. После чего все задачи, несомненно, перейдут к ЕС", — объяснил советник по национальной безопасности Майк Уолтц.
Генсек НАТО Марк Рютте поддержал "уравнивание" долей ЕС и США в помощи Украине. "Нам нужно делать гораздо больше, чтобы у нас было все необходимое для сдерживания и защиты. И обеспечить справедливое распределение бремени", — сказал он.
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Лидеры Евросоюза требуют подключить их к переговорам США с Россией. "Мы с нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить украинцев в положение силы. <…> Им надо предоставить надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир на Украине — необходимое условие трансатлантической безопасности", — заявили в МИД ФРГ.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила Вашингтон в попытке нового "мюнхенского сговора". "Нужно помочь Украине защититься от агрессии, чтобы конфликт не разросся", — подчеркнула она. И заверила, что ЕС не оставит киевский режим, даже если тот лишится американской поддержки.
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
На пороге новой войны
Заместитель директора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в беседе с РИА Новости отметил, что Трамп реализует стратегию усиления американского первенства и гегемонии. "ЕС для него — источник экономических ресурсов. США нужно переводить свои силы и средства из Европы в Азию, на борьбу с Китаем, а европейцы компенсируют это созданием собственных армий в составе НАТО. Также Трамп хочет скорее завершить украинский конфликт и переложить ответственность за послевоенное будущее Киева на ЕС", — указал он.
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По его мнению, Трамп исходит из того, что европейцы все равно никуда не денутся, так как не смогут стать независимым центром силы. "Тут его расчет верен. За исключением отдельных экстремалов вроде Каллас, лидеры ЕС не идут на конфронтацию с Вашингтоном и согласны больше тратить на оборону", — добавил эксперт.
В то же время европейцы предупреждают Трампа, что не смогут самостоятельно противостоять России. Если США оставят их, ЕС ждет коллапс, который затем накроет весь коллективный Запад. "В конечном итоге США потерпят мощнейшее геополитическое поражение", — заключил Суслов.
Заведующая отделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова, напротив, считает, что ЕС способен оказать сопротивление Трампу и в итоге даже укрепить свои позиции.
© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
"Он не любит наднациональные организации, включая Евросоюз. Ему удобнее работать с отдельными странами, так как в этом случае США всегда сильнее. Но трудно найти союзников внутри ЕС, чтобы развалить его. Даже многие крайне правые, которые вроде бы близки Трампу, на самом деле воспринимают всю Европу как свое отечество. В том числе опыт пандемии коронавируса убедил их в том, что только вместе европейцы могут сформировать мировой центр силы. Даже Виктор Орбан при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж трампистом, поскольку у него близкие отношения с Китаем", — объяснила она РИА Новости.
По ее словам, политика Трампа приведет к тому, что европейцы станут больше тратить на собственную безопасность и ослабление зависимости от США. Хотя многое придется создавать практически с нуля, у ЕС большой потенциал для роста.
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп