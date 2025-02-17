Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ
Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ составил около 10 миллиардов долларов
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения сотрудничества, в том числе с учетом выгодной логистики через Эмираты, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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"Товарооборот между нашими странами составил около 10 миллиардов долларов за прошлый год", - сказал он, отметив, что расширяется номенклатура торговли между Россией и ОАЭ. Россия рассчитывается, что будет развиваться индустриальное партнерство, которое сформирует базу для стабильного товарооборота на будущие годы, подчеркнул первый вице-премьер.
По славам Мантурова, также российские предприятия уже обеспечивают свои поставки через ОАЭ и другие персидские страны.
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"Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - заключил он.
В 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение – как отмечал торгпред России в ОАЭ Андрей Терехин, это связано со множеством причин, в том числе с международной конъюнктурой.
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