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Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ - РИА Новости, 17.02.2025
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14:14 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/tovarooborot-1999829747.html
Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ
Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ - РИА Новости, 17.02.2025
Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ
Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:14:00+03:00
2025-02-17T14:14:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
оаэ
денис мантуров
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения сотрудничества, в том числе с учетом выгодной логистики через Эмираты, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Товарооборот между нашими странами составил около 10 миллиардов долларов за прошлый год", - сказал он, отметив, что расширяется номенклатура торговли между Россией и ОАЭ. Россия рассчитывается, что будет развиваться индустриальное партнерство, которое сформирует базу для стабильного товарооборота на будущие годы, подчеркнул первый вице-премьер. По славам Мантурова, также российские предприятия уже обеспечивают свои поставки через ОАЭ и другие персидские страны. "Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - заключил он. В 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение – как отмечал торгпред России в ОАЭ Андрей Терехин, это связано со множеством причин, в том числе с международной конъюнктурой.
https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html
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экономика, цены на нефть, россия, оаэ, денис мантуров
Экономика, Цены на нефть, Россия, ОАЭ, Денис Мантуров
Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ

Мантуров: товарооборот между Россией и ОАЭ составил около 10 миллиардов долларов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения сотрудничества, в том числе с учетом выгодной логистики через Эмираты, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"Товарооборот между нашими странами составил около 10 миллиардов долларов за прошлый год", - сказал он, отметив, что расширяется номенклатура торговли между Россией и ОАЭ. Россия рассчитывается, что будет развиваться индустриальное партнерство, которое сформирует базу для стабильного товарооборота на будущие годы, подчеркнул первый вице-премьер.
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По славам Мантурова, также российские предприятия уже обеспечивают свои поставки через ОАЭ и другие персидские страны.
«
"Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - заключил он.
В 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение – как отмечал торгпред России в ОАЭ Андрей Терехин, это связано со множеством причин, в том числе с международной конъюнктурой.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияОАЭДенис Мантуров
 
 
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