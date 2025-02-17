https://ria.ru/20250217/tovarooborot-1999829747.html

Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ

Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ - РИА Новости, 17.02.2025

Мантуров оценил товарооборот России и ОАЭ

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:14:00+03:00

2025-02-17T14:14:00+03:00

2025-02-17T14:14:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

оаэ

денис мантуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853431_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_2aff628dfd0e5b46c5cbcb2f3b980e60.jpg

АБУ-ДАБИ, 17 фев - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года составил около 10 миллиардов долларов, есть потенциал расширения сотрудничества, в том числе с учетом выгодной логистики через Эмираты, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Товарооборот между нашими странами составил около 10 миллиардов долларов за прошлый год", - сказал он, отметив, что расширяется номенклатура торговли между Россией и ОАЭ. Россия рассчитывается, что будет развиваться индустриальное партнерство, которое сформирует базу для стабильного товарооборота на будущие годы, подчеркнул первый вице-премьер. По славам Мантурова, также российские предприятия уже обеспечивают свои поставки через ОАЭ и другие персидские страны. "Но и, наверное, в какой-то момент можно будет говорить о расширении таких возможностей, используя выгодную логистическую позицию Эмиратов", - заключил он. В 2018 году товарооборот между ОАЭ и Россией, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 миллиарда долларов, а уже в 2023 году этот показатель превысил 11 миллиардов. Между тем в прошлом году наблюдалось снижение – как отмечал торгпред России в ОАЭ Андрей Терехин, это связано со множеством причин, в том числе с международной конъюнктурой.

https://ria.ru/20250217/soglashenie-1999827432.html

https://ria.ru/20250216/oae-1999698051.html

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, оаэ, денис мантуров