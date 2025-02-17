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В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.02.2025
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23:10 17.02.2025 (обновлено: 07:08 18.02.2025)
https://ria.ru/20250217/toronto-1999940863.html
В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие
В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.02.2025
В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие
Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает местный телеканал CP24, ссылаясь на медиков. РИА Новости, 18.02.2025
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2025-02-18T07:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает местный телеканал CP24, ссылаясь на медиков."Медики подтвердили CP24, что пострадали до восьми человек, добавив, что они не уверены в степени тяжести травм", — сообщает телеканал.По словам очевидцев, борт перевернулся. Позднее телеканал CTV сообщил, что число пострадавших выросло до 15.При этом международный аэропорт Торонто в соцсети X заявил, что инцидент произошел при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают спасательные службы.
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в мире, торонто, миннеаполис, канада
В мире, Торонто, Миннеаполис, Канада
В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие

В аэропорту Торонто при посадке перевернулся пассажирский лайнер Delta Airlines

© Фото : соцсетиПеревернувшийся самолет в аэропорту Торонто
Перевернувшийся самолет в аэропорту Торонто - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : соцсети
Перевернувшийся самолет в аэропорту Торонто
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает местный телеканал CP24, ссылаясь на медиков.
«
"Медики подтвердили CP24, что пострадали до восьми человек, добавив, что они не уверены в степени тяжести травм", — сообщает телеканал.
По словам очевидцев, борт перевернулся.
Позднее телеканал CTV сообщил, что число пострадавших выросло до 15.
При этом международный аэропорт Торонто в соцсети X заявил, что инцидент произошел при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают спасательные службы.
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