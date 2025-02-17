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В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие

В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.02.2025

В аэропорту Торонто перевернулся самолет, есть пострадавшие

Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает местный телеканал CP24, ссылаясь на медиков. РИА Новости, 18.02.2025

2025-02-17T23:10:00+03:00

2025-02-17T23:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает местный телеканал CP24, ссылаясь на медиков."Медики подтвердили CP24, что пострадали до восьми человек, добавив, что они не уверены в степени тяжести травм", — сообщает телеканал.По словам очевидцев, борт перевернулся. Позднее телеканал CTV сообщил, что число пострадавших выросло до 15.При этом международный аэропорт Торонто в соцсети X заявил, что инцидент произошел при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают спасательные службы.

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в мире, торонто, миннеаполис, канада