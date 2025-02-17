https://ria.ru/20250217/tirzetta-1999825759.html

Эксперт оценила действие российского препарата для похудения "Тирзетта"

Эксперт оценила действие российского препарата для похудения "Тирзетта" - РИА Новости, 17.02.2025

Эксперт оценила действие российского препарата для похудения "Тирзетта"

Российский препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) действует селективно на жировую клетку, благодаря чему, жир уходит, а мышечная ткань наоборот... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:02:00+03:00

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оксана драпкина (врач)

промомед

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) действует селективно на жировую клетку, благодаря чему, жир уходит, а мышечная ткань наоборот укрепляется, заявила директор по новым продуктам, член совета директоров компании "Промомед" Кира Заславская. Ранее сообщалось, что первый отечественный прорывной препарат для похудения "Тирзетта" (тирзепатид) выходит на рынок. "Тирзепатид – это первый препарат, который максимально селективно действует именно на жировую клетку. Он приводит к тому, что происходит разрушение жиров… Селективное воздействие на жировую клетку приводит к тому, что жир уходит, а мышцы остаются, и мышечная ткань укрепляется", - сказала Заславская на бизнес-завтраке биофармацевтической компании. В свою очередь, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина назвала данный препарат прорывом. Это инновационная российская разработка, которая позволит людям не стареть, подчеркнула она, вспомнив советский плакат с лозунгом "Толстеть – значит стареть".

https://ria.ru/20241023/preparat-1979466557.html

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россия, оксана драпкина (врач), промомед, здоровье, здоровье - общество