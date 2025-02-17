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В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство - РИА Новости, 17.02.2025
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10:54 17.02.2025 (обновлено: 11:15 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/telegram-1999773863.html
В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство
В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство - РИА Новости, 17.02.2025
В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство
Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД... РИА Новости, 17.02.2025
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московская область (подмосковье)
происшествия
ирина волк
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 163 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников криминальной схемы", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, злоумышленники создали ресурс для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют денежные переводы с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Отмечается, что затем они обратились к руководству одной из компаний с требованием ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений."Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - отметила Волк.Полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых, изъяты телефоны и компьютерная техника. Кроме того, был обнаружен список организаций, которым выдвигались аналогичные требования.
https://ria.ru/20240904/primore-1970453536.html
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Кадры задержания администратора Telegram-канала по делу о вымогательстве на сумму в 16 млн рублей
В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала по делу о вымогательстве на сумму в 16 млн рублей, сообщили в МВД. Злоумышленники публиковали сведения о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют денежные переводы с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Затем они обратились к руководству одной из компаний с требованием ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений Полицейские ищут других соучастников криминальной схемы.
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московская область (подмосковье), происшествия, ирина волк, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Ирина Волк, Россия
В Подмосковье задержали администратора Telegram-канала за вымогательство

Администратора Telegram-канала задержали за вымогательство 16 миллионов рублей

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Администратор Telegram-канала задержан в Подмосковье по делу о вымогательстве на 16 миллионов рублей, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подмосковье мои коллеги задержали администратора Telegram-канала по подозрению в вымогательстве... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 163 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников криминальной схемы", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, злоумышленники создали ресурс для публикации данных о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют денежные переводы с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. Отмечается, что затем они обратились к руководству одной из компаний с требованием ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих сведений.
"Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", - отметила Волк.
Полицейские задержали по месту проживания одного из подозреваемых, изъяты телефоны и компьютерная техника. Кроме того, был обнаружен список организаций, которым выдвигались аналогичные требования.
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