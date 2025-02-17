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Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта
Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта - РИА Новости, 17.02.2025
Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта
Транспортная полиция проводит проверку видео, на котором у здания аэропорта Владивостока якобы похищают таксиста, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T08:14:00+03:00
2025-02-17T08:14:00+03:00
2025-02-17T13:18:00+03:00
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Транспортная полиция проводит проверку видео, на котором у здания аэропорта Владивостока якобы похищают таксиста, сообщил РИА Новости представитель регионального управления на транспорте МВД по ДФО. В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории. "Проводится проверка видеозаписи. Каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало", - сказал собеседник.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке проверят видео с якобы похищением таксиста у аэропорта
МВД проверит видео, на котором у аэропорта Владивостока якобы похитили таксиста
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Транспортная полиция проводит проверку видео, на котором у здания аэропорта Владивостока якобы похищают таксиста, сообщил РИА Новости представитель регионального управления на транспорте МВД по ДФО.
В Telegram-каналах распространилось видео, снятое, по утверждениям авторов, у здания аэропорта. На кадрах видна потасовка, двое мужчин заталкивают третьего в салон иномарки, хотя он сопротивляется. В Telegram-каналах сообщается, что похищенный – местный русский водитель, а напали на него якобы таксисты-мигранты из-за конфликта на рынке услуг такси на этой территории.
"Проводится проверка видеозаписи. Каких-либо заявлений по этой ситуации в полицию не поступало", - сказал собеседник.