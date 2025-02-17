https://ria.ru/20250217/svo-1999802102.html

В Кремле рассказали о ходе СВО

В Кремле рассказали о ходе СВО - РИА Новости, 17.02.2025

В Кремле рассказали о ходе СВО

СВО продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:45:00+03:00

2025-02-17T12:45:00+03:00

2025-02-17T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СВО продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока специальная военная операция продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно. Другого сказать сейчас невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о динамике спецоперации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, дмитрий песков, безопасность