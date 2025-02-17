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В Кремле рассказали о ходе СВО - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 17.02.2025 (обновлено: 12:54 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/svo-1999802102.html
В Кремле рассказали о ходе СВО
В Кремле рассказали о ходе СВО - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле рассказали о ходе СВО
СВО продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:45:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СВО продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока специальная военная операция продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно. Другого сказать сейчас невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о динамике спецоперации.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле рассказали о ходе СВО

Песков: динамика спецоперации хорошо известна и фиксируется экспертами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СВО продолжается, ее динамика хорошо известна и фиксируется экспертами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока специальная военная операция продолжается, динамика хорошо известна. Все эксперты видят эту динамику, фиксируют точно. Другого сказать сейчас невозможно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о динамике спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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