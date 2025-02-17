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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 585 военнослужащих и два танка, в том числе РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:07:00+03:00

2025-02-17T12:07:00+03:00

2025-02-17T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 585 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, сша