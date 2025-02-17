https://ria.ru/20250217/svo-1999789474.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 585 военнослужащих и два танка, в том числе РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:07:00+03:00
2025-02-17T12:07:00+03:00
2025-02-17T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зверево
министерство обороны рф (минобороны рф)
германия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998626088_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_4d35cb77773471c55063b5505bba992d.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 585 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Зверево, Котлино, Удачное, Успеновка, Надеждинка, Новоандреевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зверево
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998626088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_44d1c14a2fd2f777aa53dabaf039e6c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, зверево, министерство обороны рф (минобороны рф), германия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Зверево, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Германия, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 585 военных и два танка в зоне действий "Центра"