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ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ
Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:04:00+03:00
2025-02-17T12:04:00+03:00
2025-02-17T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Измаил получил ночью 17 февраля серию ударов по военным объектам ... Прилетело в Дунайсудоремонт, завод с хорошими складами, один из которых – просто огромный. Также на заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии", - сообщил Лебедев.
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одесская область, вооруженные силы украины, румыния, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Румыния, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ
ВС России ударили по заводу в Одесской области, где собирали БПЛА для ВСУ