https://ria.ru/20250217/svo-1999788340.html

ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ

ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025

ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ

Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:04:00+03:00

2025-02-17T12:04:00+03:00

2025-02-17T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы украины

румыния

вооруженные силы рф

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Измаил получил ночью 17 февраля серию ударов по военным объектам ... Прилетело в Дунайсудоремонт, завод с хорошими складами, один из которых – просто огромный. Также на заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html

одесская область

румыния

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одесская область, вооруженные силы украины, румыния, вооруженные силы рф, сергей лебедев