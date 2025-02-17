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ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 17.02.2025 (обновлено: 12:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/svo-1999788340.html
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ
Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:04:00+03:00
2025-02-17T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы украины
румыния
вооруженные силы рф
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Измаил получил ночью 17 февраля серию ударов по военным объектам ... Прилетело в Дунайсудоремонт, завод с хорошими складами, один из которых – просто огромный. Также на заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20250217/vsu-1999755210.html
одесская область
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одесская область, вооруженные силы украины, румыния, вооруженные силы рф, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Румыния, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев
ВС России ударили по заводу, где производилась сборка БПЛА для ВСУ

ВС России ударили по заводу в Одесской области, где собирали БПЛА для ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Удар нанесен по заводу в Одесской области, где производилась сборка БПЛА, поступающих ВСУ из Румынии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Измаил получил ночью 17 февраля серию ударов по военным объектам ... Прилетело в Дунайсудоремонт, завод с хорошими складами, один из которых – просто огромный. Также на заводе в одном из цехов производилась сборка БПЛА, которые в разобранном виде поступают из Румынии", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы УкраиныРумынияВооруженные силы РФСергей Лебедев
 
 
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