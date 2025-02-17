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В Москве приостановили работу еще одного магазина "Светофор"
В Москве приостановили работу еще одного магазина "Светофор" - РИА Новости, 17.02.2025
В Москве приостановили работу еще одного магазина "Светофор"
Бутырский суд Москвы приостановил на 60 дней деятельность магазина продуктов "Светофор" на северо-востоке города из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:47:00+03:00
2025-02-17T15:47:00+03:00
2025-02-17T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приостановил на 60 дней деятельность магазина продуктов "Светофор" на северо-востоке города из-за нарушения санитарных норм, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Бутырского районного суда города Москвы ООО "ТОРГСЕРВИС 150" (магазин "Светофор", расположенный по адресу: г. Москва, Юрловский проезд, д. 13) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - сказала собеседница агентства. За аналогичное правонарушение этот же суд приостановил деятельность на 60 суток ещё одного магазина "Светофор" - на Илимской улице на севере Москвы.Ранее столичные суды по тем же причинам приостановили работу "Светофоров" на юго-востоке столицы и в Новокосино на 70 и 90 суток соответственно. Россельхознадзор в феврале сообщал, что продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор" в разных регионах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Москве приостановили работу еще одного магазина "Светофор"
Суд в Москве приостановил на 60 дней деятельность еще одного магазина "Светофор"